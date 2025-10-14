Zelenszkijnél elszakadt a cérna: megvonta Odessza polgármesterének ukrán állampolgárságát
Rajta kívül egy másik képviselő és egy világhírű balettművész is búcsúzhatott az állampolgárságától.
Oroszország nem győz, Ukrajna nem omlik össze, de mindkét fél fogy.
„És ebben a helyzetben Zelenszkij most Washingtonba utazik.
Trump asztalán ott lesz az ukrán »megadeal«: nagy hatótávolságú rakéták, légvédelem, és a Tomahawk-rendszerek átadásának lehetősége.
Ha ebből akár csak egy elem megvalósul, Ukrajna stratégiai lépéselőnybe kerülhet, de ha nem, akkor jön a fagyos tél, immár nemcsak az időjárásban, hanem a politikai akaratban is.
A háború tehát most új korszakba lépett.
Nem a frontvonalak, hanem a kitartás vonalai döntik el, ki marad talpon.
– Oroszország emberrel, nyers kényszerrel és propaganda-fegyelemmel tartja magát.
– Ukrajna drónnal, pontossággal és reménnyel.
– A Nyugat pedig a saját lelkiismeretével harcol: mennyi ideig képes még segíteni, mielőtt a közöny átveszi a hatalmat.
A valóság nem fekete-fehér.
Oroszország nem győz, Ukrajna nem omlik össze, de mindkét fél fogy.
És miközben a világ már másra figyel, a háború folytatja a maga »munkáját«: lassan, csendben, embert és időt őrölve.
A kérdés most már nem az, ki támad holnap.
Hanem az: ki bírja tovább az idő és a kitartás harcát.”
