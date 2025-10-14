„És ebben a helyzetben Zelenszkij most Washingtonba utazik.

Trump asztalán ott lesz az ukrán »megadeal«: nagy hatótávolságú rakéták, légvédelem, és a Tomahawk-rendszerek átadásának lehetősége.

Ha ebből akár csak egy elem megvalósul, Ukrajna stratégiai lépéselőnybe kerülhet, de ha nem, akkor jön a fagyos tél, immár nemcsak az időjárásban, hanem a politikai akaratban is.

A háború tehát most új korszakba lépett.

Nem a frontvonalak, hanem a kitartás vonalai döntik el, ki marad talpon.

– Oroszország emberrel, nyers kényszerrel és propaganda-fegyelemmel tartja magát.

– Ukrajna drónnal, pontossággal és reménnyel.

– A Nyugat pedig a saját lelkiismeretével harcol: mennyi ideig képes még segíteni, mielőtt a közöny átveszi a hatalmat.

A valóság nem fekete-fehér.

Oroszország nem győz, Ukrajna nem omlik össze, de mindkét fél fogy.

És miközben a világ már másra figyel, a háború folytatja a maga »munkáját«: lassan, csendben, embert és időt őrölve.

A kérdés most már nem az, ki támad holnap.

Hanem az: ki bírja tovább az idő és a kitartás harcát.”