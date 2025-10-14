Ft
10. 14.
kedd
Ukrajna Tarjányi Péter rakéta orosz-ukrán háború légvédelem drón helyzet

Hol tart valójában a háború – és mi jön ezután

2025. október 14. 18:54

Oroszország nem győz, Ukrajna nem omlik össze, de mindkét fél fogy.

2025. október 14. 18:54
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„És ebben a helyzetben Zelenszkij most Washingtonba utazik.

Trump asztalán ott lesz az ukrán »megadeal«: nagy hatótávolságú rakéták, légvédelem, és a Tomahawk-rendszerek átadásának lehetősége.
Ha ebből akár csak egy elem megvalósul, Ukrajna stratégiai lépéselőnybe kerülhet, de ha nem, akkor jön a fagyos tél, immár nemcsak az időjárásban, hanem a politikai akaratban is.

A háború tehát most új korszakba lépett.
Nem a frontvonalak, hanem a kitartás vonalai döntik el, ki marad talpon.
– Oroszország emberrel, nyers kényszerrel és propaganda-fegyelemmel tartja magát.
– Ukrajna drónnal, pontossággal és reménnyel.
– A Nyugat pedig a saját lelkiismeretével harcol: mennyi ideig képes még segíteni, mielőtt a közöny átveszi a hatalmat.
A valóság nem fekete-fehér.

Oroszország nem győz, Ukrajna nem omlik össze, de mindkét fél fogy.
És miközben a világ már másra figyel, a háború folytatja a maga »munkáját«: lassan, csendben, embert és időt őrölve.

A kérdés most már nem az, ki támad holnap.
Hanem az: ki bírja tovább az idő és a kitartás harcát.”

Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

