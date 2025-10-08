Fico most először segít Ukrajnának – Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét

A Kyiv Independent értesülése szerint Szlovákia védelmi segélyt küld Ukrajnának. Kijevben bejelentették, hogy nem halálos felszerelésekből álló csomag indul, benne több Bozena aknamentesítő járművel. Ez az első ilyen támogatás azóta, hogy a Robert Fico vezette kormány 2023-ban átvette a hatalmat.

A bejelentést a kijevi DFNC3 védelmi fórumon tették, ahol Robert Kalinak szlovák védelmi miniszter és Denisz Smihal memorandumot írt alá Szlovákia 14. támogatói csomagjáról.

A csomag mérnöki és építőipari felszereléseket, szállítóeszközöket, aknamentesítő rendszereket és egészségügyi evakuációs járműveket tartalmaz.

A Bozena távirányítású aknamentesítő rendszer, amely lehetővé teszi a tűzszerészek számára a biztonságos távolságból végzett munkát. Smihal megköszönte Szlovákiának a megújított támogatást, és jelezte, hogy a felek az ukrán és a szlovák védelmi vállalatok együttműködéséről is tárgyaltak. Hozzátette, hogy Szlovákia már egy új, 15. segélycsomagon is dolgozik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 5-én Ungváron találkozott Ficóval, a megbeszélést „tartalmasnak” nevezte, és hangsúlyozta, hogy a két ország közötti párbeszéd folytatódni fog, közölte a The Kyiv Independent.