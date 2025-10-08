Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
segély Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború Denisz Smihal miniszterelnök

Fico most először segít Ukrajnának – Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét

2025. október 08. 06:32

Nem akármilyen csomag indul Ukrajnába.

2025. október 08. 06:32
null

A Kyiv Independent értesülése szerint Szlovákia védelmi segélyt küld Ukrajnának. Kijevben bejelentették, hogy nem halálos felszerelésekből álló csomag indul, benne több Bozena aknamentesítő járművel. Ez az első ilyen támogatás azóta, hogy a Robert Fico vezette kormány 2023-ban átvette a hatalmat.

A bejelentést a kijevi DFNC3 védelmi fórumon tették, ahol Robert Kalinak szlovák védelmi miniszter és Denisz Smihal memorandumot írt alá Szlovákia 14. támogatói csomagjáról. 

A csomag mérnöki és építőipari felszereléseket, szállítóeszközöket, aknamentesítő rendszereket és egészségügyi evakuációs járműveket tartalmaz. 

A Bozena távirányítású aknamentesítő rendszer, amely lehetővé teszi a tűzszerészek számára a biztonságos távolságból végzett munkát. Smihal megköszönte Szlovákiának a megújított támogatást, és jelezte, hogy a felek az ukrán és a szlovák védelmi vállalatok együttműködéséről is tárgyaltak. Hozzátette, hogy Szlovákia már egy új, 15. segélycsomagon is dolgozik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 5-én Ungváron találkozott Ficóval, a megbeszélést „tartalmasnak” nevezte, és hangsúlyozta, hogy a két ország közötti párbeszéd folytatódni fog, közölte a The Kyiv Independent.

A mostani döntés azt jelzi, hogy Szlovákia a nem halálos kategóriába tartozó támogatásokkal újra bekapcsolódik Ukrajna segítésébe, miközben a hadsereg készleteiből történő közvetlen katonai szállítások továbbra is szünetelnek. A 14. csomag aláírása és a 15. előkészítése együtt arra utal, hogy a politikai korlátok mellett is fennmarad az együttműködés a védelmi ipari és humanitárius területeken.

Nyitókép: KISBENEDEK Attila / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiazazsoltibacsi
2025. október 08. 07:50
lisiva faszfej: Szlovákia nem a hazátok. Szlovákia szarik rátok.
Válasz erre
0
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 08. 07:48
lisiva hülyegyerek akarja Szlovákiát megvédeni pár száz magyar katonával. Ti és a szlovák "barátaitok". 🤣
Válasz erre
2
0
rezeda-kazmer
2025. október 08. 07:48
Fico kétkulacsos, ezt tudtuk. Aki Kárpátalját szavazással szeretné vissszakapni, annak csak mondom, hogy Szlovákia is be fog szállni ebbe játékba, és keményen rámennek majd a nyelvi rokonságra.
Válasz erre
0
0
nogradi
•••
2025. október 08. 07:47 Szerkesztve
Fickó jóbarát. Vagy hogy is van fidesz-zsoltik?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!