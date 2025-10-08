Ft
háború kancellár Ukrajna Moszkva Oroszország Angela Merkel EU

Éles bírálatot kapott a volt kancellár: épp Merkel politikája ágyazott meg a háborúnak

2025. október 08. 15:27

A volt litván külügyminiszter hevesen reagált Angela Merkel kijelentéseire.

2025. október 08. 15:27
null

Angela Merkel volt német kancellár legutóbbi kijelentései ismét éles vitát váltottak ki Európában. A politikus egy magyar podcastban arról beszélt, hogy a balti államok és Lengyelország akadályozták meg, hogy az Európai Unió egységesen tárgyalhasson Moszkvával, és ez szerinte hozzájárulhatott az orosz agresszióhoz Ukrajna ellen. 

A kijelentésre határozottan reagált Gabrielius Landsbergis, Litvánia korábbi külügyminisztere, aki szerint épp Merkel politikája ágyazott meg a háborúnak

– írta meg az LRT.

Landsbergis úgy fogalmazott, hogy Merkel idején Oroszország kétszer is megtámadta szomszédait – 2008-ban Grúziát, 2014-ben pedig Ukrajnát –, miközben az orosz gazdaságot éppen a németek és az EU pénzelték az Északi Áramlat-vezetékeken keresztül.

A litván politikus úgy véli, Merkel most másokra próbálja hárítani a felelősséget, miközben az ő „megbékítési politikája” tette lehetővé, hogy Moszkva megerősödjön.

Landsbergis szerint Merkel túlértékelte személyes befolyását Vlagyimir Putyinra, és politikája a második világháború előtti hibás „békéltetés” modern mása volt.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

***

 

