Éles bírálatot kapott a volt kancellár: épp Merkel politikája ágyazott meg a háborúnak

Angela Merkel olyat mondott, hogy abba beleremegett Lengyelország: nem maradt el a felháborodás
A volt német kancellár azt állította, hogy ő tárgyalt volna az oroszokkal, de ezt megakadályozták a balti államok és Lengyelország.
A volt litván külügyminiszter hevesen reagált Angela Merkel kijelentéseire.
Angela Merkel volt német kancellár legutóbbi kijelentései ismét éles vitát váltottak ki Európában. A politikus egy magyar podcastban arról beszélt, hogy a balti államok és Lengyelország akadályozták meg, hogy az Európai Unió egységesen tárgyalhasson Moszkvával, és ez szerinte hozzájárulhatott az orosz agresszióhoz Ukrajna ellen.
A kijelentésre határozottan reagált Gabrielius Landsbergis, Litvánia korábbi külügyminisztere, aki szerint épp Merkel politikája ágyazott meg a háborúnak
– írta meg az LRT.
Landsbergis úgy fogalmazott, hogy Merkel idején Oroszország kétszer is megtámadta szomszédait – 2008-ban Grúziát, 2014-ben pedig Ukrajnát –, miközben az orosz gazdaságot éppen a németek és az EU pénzelték az Északi Áramlat-vezetékeken keresztül.
A litván politikus úgy véli, Merkel most másokra próbálja hárítani a felelősséget, miközben az ő „megbékítési politikája” tette lehetővé, hogy Moszkva megerősödjön.
Landsbergis szerint Merkel túlértékelte személyes befolyását Vlagyimir Putyinra, és politikája a második világháború előtti hibás „békéltetés” modern mása volt.
