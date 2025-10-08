Éles bírálatot kapott a volt kancellár: épp Merkel politikája ágyazott meg a háborúnak

A litván politikus úgy véli, Merkel most másokra próbálja hárítani a felelősséget, miközben az ő „megbékítési politikája” tette lehetővé, hogy Moszkva megerősödjön.

Landsbergis szerint Merkel túlértékelte személyes befolyását Vlagyimir Putyinra, és politikája a második világháború előtti hibás „békéltetés” modern mása volt.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

