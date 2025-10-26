Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orosz-ukrán háború Oroszország India Egyesült Államok

Az Egyesült Államok szerint India leállította az orosz olajvásárlást – Putyin óriási nyomás alá kerülhet

2025. október 26. 22:43

Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt, amely nulla növekedést produkál 20 százalékos inflációval.

2025. október 26. 22:43
null

Az Egyesült Államok szerint India teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap egy interjúban.

A miniszter a CBS televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy orosz kőolajat feldolgozó kínai finomítók is leálltak már. 

Kifejtette, hogy az orosz kőolaj-bevételek csökkenése a „tárgyalóasztal mellé ülteti” Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.

Scott Bessent arra reagált, hogy Kirill Dimitrijev, az orosz elnök Egyesült Államokban tárgyaló különmegbízottja amerikai médiumoknak adott interjúkban azt állította, hogy az Egyesült Államok által a héten bevezetett szankciók nem érik el hatásukat, és azokat az orosz gazdaság nem fogja megérezni.

Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt, amely nulla növekedést produkál 20 százalékos inflációval.

Az amerikai kormánytag állítása szerint az orosz olajbevételek éves összevetésben 20 százalékkal csökkentek és az újabb intézkedések további 20-30 százalékkal csökkentik azokat.

„Az olaj finanszírozza az orosz háborús gépezetet, és azt hiszem komoly kiesést tudunk okozni az eladásból származó profitban” – fogalmazott Scott Bessent.

Kirill Dimitrijev, az orosz elnök kereskedelemért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja pénteken a FoxNews és a CNN amerikai hírtelevízióknak adott interjúkban kijelentette, hogy a szankciók által kifejtett nyomásgyakorlás nem éri el a kívánt hatást Vlagyimir Putyin orosz elnöknél. Egyben kifejtette, hogy az orosz kőolajra vonatkozó szankciók emelik a termék világpiaci árát, ami azt jelenti, hogy mennyiségben ugyan csökken az eladott orosz kőolaj mennyisége, a bevétel viszont nem esik vissza, és megjegyezte, hogy az emelkedő világpiaci árak miatt az amerikaiaknak is többet kell fizetniük a benzinért.

Az orosz diplomata a hétvégén magas rangú amerikai kormányzati tisztségviselőkkel - köztük Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal - tárgyalt az Egyesült Államokban többi között az ukrajnai háború lezárásához vezető folyamat további lépéseiről.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. október 26. 23:22
A kis hal jó hal -ahogy a német mondja. Vagyis sok olcsó olaj jó bevétel. De ha csak nagyobb (drágább) de kevesebb halat akarsz az is megoldható :)
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. október 26. 23:22
Ez nem az oroszok ellen irányult. Köztudott, hogy India csak átcímkézte az orosz olajat és így adta el Európának. Ezzel Trump arra kényszeríti az Uniót, hogy amerikai olajat vásároljanak és ne az oroszt Indián keresztül, mert az még így is olcsóbb. India -mint Brics ország- saját részére továbbra is vásárolja az orosz olajat. Trump Európát szopatja, nem Indiát vagy az oroszokat.
Válasz erre
0
0
pctroll
2025. október 26. 22:57
Tessék örülni az emelkedő üzemanyagárnak, kedves nyugati pógárok! Az nyugati olajvállalatok mindenesetre jól járnak, az oroszok meg biztosan nem fognak kapitulálni a szankciós színház miatt, sőt egyre inkább revansot akarnak majd venni: a zöld pulóveres udvari bolond nem úszhatja meg a bukást, az oroszok számára ugyanis ez jelentheti a ‘győzelmet’.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. október 26. 22:53
Minden ország háborús politikát követ, amelyik békeidőben is inflációból és államadósságnövelésből él. Oroszországnak legalább van erre jó oka, szemben a többivel, például Magyarországgal, Amerikával.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!