Az Egyesült Államok szerint India leállította az orosz olajvásárlást – Putyin óriási nyomás alá kerülhet

Az amerikai kormánytag állítása szerint az orosz olajbevételek éves összevetésben 20 százalékkal csökkentek és az újabb intézkedések további 20-30 százalékkal csökkentik azokat.

„Az olaj finanszírozza az orosz háborús gépezetet, és azt hiszem komoly kiesést tudunk okozni az eladásból származó profitban” – fogalmazott Scott Bessent.

Kirill Dimitrijev, az orosz elnök kereskedelemért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja pénteken a FoxNews és a CNN amerikai hírtelevízióknak adott interjúkban kijelentette, hogy a szankciók által kifejtett nyomásgyakorlás nem éri el a kívánt hatást Vlagyimir Putyin orosz elnöknél. Egyben kifejtette, hogy az orosz kőolajra vonatkozó szankciók emelik a termék világpiaci árát, ami azt jelenti, hogy mennyiségben ugyan csökken az eladott orosz kőolaj mennyisége, a bevétel viszont nem esik vissza, és megjegyezte, hogy az emelkedő világpiaci árak miatt az amerikaiaknak is többet kell fizetniük a benzinért.

Az orosz diplomata a hétvégén magas rangú amerikai kormányzati tisztségviselőkkel - köztük Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal - tárgyalt az Egyesült Államokban többi között az ukrajnai háború lezárásához vezető folyamat további lépéseiről.

