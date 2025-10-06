Mandiner exkluzív: ilyen volt, amikor az oroszok intették európaiságra az osztrákokat

– mondja Szalay-Berzeviczy.

Szintén említést érdemel, hogy míg a többi forradalomnál sikerült valamilyen politikai változást elérni – Dániában az abszolutista monarchiát alkotmányos monarchia váltotta fel, Franciaországban az alkotmányos monarchiát a második köztársaság tette zárójelbe, Belgiumban liberális kormányzat váltotta a monarchiát, addig Magyarország még alárendeltebb szerepbe került az osztrák abszolutizmus évtizedében. Mindezt úgy, hogy a magyar forradalom volt az egyetlen, melynek leverését a Habsburgok egyedül nem tudták volna végrehajtani.

A Szalay-Berzeviczyék által feltárt 36 darab korabeli újságcikk véleményt megfogalmazó részének elsöprő többsége pozitív, és alig néhány negatív hangvételű írás jelent meg. A bennünket támogató írásokból kiemelendő, hogy Batthyány Lajos jogtipró kivégzése különösen felborzolta a kedélyeket Nyugat-Európában.

Az ítéletvégrehajtás előtti napi jelentésében a Dresdener Journal Görgei és a komáromi védők amnesztiája alapján jelezte, hogy „nem hagyhat senkit közömbösen, hogy ezrek, ha nem is kisebb, de ugyanazon bűnökért, amelyeket Görgey és Klapka is elkövettek csapataikkal, megfosztva a polgári élettől, a legszégyenteljesebb börtönökben sínylődnek. A politikai foglyok és üldözöttek teljes amnesztiájának követelése mind hangosabban hallatszik”.

A franciák szimpátiája is maximálisan érezhető volt. „Batthyány Lajos grófot (…) most akasztották fel Pesten Latour gróf meggyilkolásához kapcsolódó bűnrészessége miatt, amelyben neki semmi szerepe nem lehetett, és amely, mint ismeretes, nem valamiféle mesterkedés vagy összeesküvés eredménye volt, hanem a nép haragjának spontán megnyilvánulása” – írta a francia Le Réfrome október 13-án

Hasonlóképpen részvétteli a Le National két nappal későbbi írása. „Gróf Batthyány Lajos kivégzése nagy visszhangot keltett nemcsak Magyarországon, hanem az egész Osztrák Császárságban, amelynek egyik legnépszerűbb személyisége volt. Nem volt olyan gyerek sem Bécsben, sem Pozsonyban, sem Pesten, aki ne ismerte volna ezt a nemes külsejű, előkelő megjelenésű férfit”

A német liberálisok is kitettek magukért: „Magyarország a gyász földjévé vált: a büszke, lovagias nemzetet az osztrák tábornokok szüntelen zaklatásai törték meg és alázták le (…) Aradról hozta a „Breslauer Zeitung” a hírt – amelyet egyelőre még kétségbe vonunk, mert a tény egész Európa szemében megbélyegezné Ausztriát” – írta a Kölnische Zeitung a kivégzés utáni, október 10-i lapszámában.

De még a tengerentúlon is híre ment az osztrák kormányzat vérengzésének: „Haynau Magyarország katonai kormányzójaként nem veszíti el a lehetőséget, hogy a rá jellemző véres irányt kövesse. Haditörvényszéki eljárás álcája alatt tizenhárom magyar tábornokot gyilkoltatott meg, akik a háború végén letették a fegyvert” – írja novemberben a Pennsylvaniai Lewistown Gazette nevű hetilap, amely hazafiaknak nevezi a tábornokokat, és megjegyzi: „az osztrák kormányzat brutális megtorlása egész Európát iszonyattal és felháborodással töltötte el”.

Mindezek mellett Szalay-Berzeviczy még két érdekességet is a figyelmünkbe ajánl: az egyik Ferenc József állítólagos kegyelmének legendája, jelesül, hogy a császár valójában nem is tudott a kivégzések elrendeléséről, vagy akár még ellenezte is azt, és kegyelmet adott volna a magyar tiszteknek.

„Ez a korabeli sajtó fake news-a”

– fogalmaz, rámutatva, hogy még a fél évszázaddal későbbi amerikai The Seattle Post-intelligencer, is azt írja: „a bűntettet – mert másnak nem nevezhető – Aradon követték el 1849 októberében, és mindeddig általánosan úgy tartották, hogy Ferenc József a legaljasabb árulásban volt vétkes, amikor kivégeztette azokat az embereket, akik elfogadták a mentelmi ígéretét, és hadifogolyként adták meg magukat. (…) A magyar forradalom történetével foglalkozó császári aktákból kiderül, hogy az ifjú császár, amikor az aradi haditörvényszék megállapításait ismertették, határozottan kijelentette, hogy ilyen árulásban nem vesz részt, az államérdekek ellenére sem. Sőt, ezek az iratok azt is bizonyítják, hogy megsemmisítette az ítéletet,

és elrendelte a tizenhárom tábornok fogva tartását „a koronától való kegyelem szerint”.

Mindezzel szemben történelmi tény, hogy Ferenc József már Haynau júliusi felterjesztését – miszerint a magyar lázadókkal szemben a lehető legkeményebben kell fellépni – teljes mellszélességgel támogatta és augusztus végén szabad kezet adott a Bresciai Hiénának az eljárások lefolytatására és az ítéletek végrehajtására.

S egy másik: a korabeli orosz sajtó, mely egyértelműen a cári hatalom kézivezérlése alatt működött, megerősíti azt a történelmi tényt, hogy Szentpétervár kegyelemért lobbizott Bécsben a „megtévedt” tábornokoknak. Fjodorovics Paszkevics orosz fővezér augusztus 16-án a Császárhoz írt levelében úgy fogalmaz, hogy „Hangozzanak el felséged trónusának magasából a megbocsátás és feledés szavai.” I. Miklós cár a kivégzések híre hallatán nem is fogadta az osztrák nagykövetet.

Vagyis, mutat rá Szalay-Berzeviczy, a történelem e viharos éveiben éppen az oroszok intették európaiságra és könyörületességre az osztrákokat, és nem fordítva.

Nyitókép: az Illustrierte Zeitung korabeli címlapja (részlet)