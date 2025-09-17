Vissza Ukrajnába! Nem sokat teketóriáztak a lengyelek, hazaküldték a huszonegy éves fiatalt

Magyarország döntése ellen áskálódott Zelenszkij: hamar dugába dőlt a terve
Az ukrán elnök egyenesen Donald Trumptól kért segítséget.
A férfi 5 évre szóló beutazási tilalmat kapott Lengyelországba és a schengeni övezet más államaiba.
Kitoloncolják Lengyelországból a varsói kormányzati épületek felett drónt röptető, ukrán állampolgárságú fiatalembert, akinek pénzbírságot is kellett fizetnie a lengyel légiközlekedési szabályok megsértése miatt – közölte szerdán a varsói rendőr-főkapitányság szóvivője.
A 21 éves ukrán férfit hétfőn vették őrizetbe egy 17 éves, fehérorosz állampolgárságú lánnyal együtt.
Donald Tusk lengyel kormányfő akkor az X-en azt közölte: a lengyel államvédelmi szolgálat semlegesített egy drónt, amely a varsói Belweder elnöki palota és a közelében lévő kormányzati épületek felett repült.
Robert Szumiata, a varsói rendőrfőkapitányság szóvivője szerdán a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: az ukrán férfit a légiközlekedési törvény megsértésével gyanúsították meg, amelyért akár öt évi szabadságvesztés is kiszabható. A gyanúsított azonban önként vállalt büntetést, így négyezer zloty (366 ezer forint) bírságot fizetett.
A rendőrség emellett a férfi kitoloncolását kezdeményezte a lengyel határőrségnél.
Dagmara Bielec, a határőrség illetékes alakulatának szóvivője később azt közölte a sajtóval, hogy az ukrán állampolgárt „azonnali hazatérésre” kötelezték, és el is szállítják őt az egyik ukrán határátkelőre. A férfi 5 évre szóló beutazási tilalmat kapott Lengyelországba és a schengeni övezet más államaiba.
A fehérorosz lányt tanúként hallgatták ki, majd hazaengedték.
(MTI)
