09. 17.
szerda
Vissza Ukrajnába! Nem sokat teketóriáztak a lengyelek, hazaküldték a huszonegy éves fiatalt

2025. szeptember 17. 17:42

A férfi 5 évre szóló beutazási tilalmat kapott Lengyelországba és a schengeni övezet más államaiba.

2025. szeptember 17. 17:42
null

Kitoloncolják Lengyelországból a varsói kormányzati épületek felett drónt röptető, ukrán állampolgárságú fiatalembert, akinek pénzbírságot is kellett fizetnie a lengyel légiközlekedési szabályok megsértése miatt – közölte szerdán a varsói rendőr-főkapitányság szóvivője.

A 21 éves ukrán férfit hétfőn vették őrizetbe egy 17 éves, fehérorosz állampolgárságú lánnyal együtt.

Donald Tusk lengyel kormányfő akkor az X-en azt közölte: a lengyel államvédelmi szolgálat semlegesített egy drónt, amely a varsói Belweder elnöki palota és a közelében lévő kormányzati épületek felett repült.

Robert Szumiata, a varsói rendőrfőkapitányság szóvivője szerdán a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: az ukrán férfit a légiközlekedési törvény megsértésével gyanúsították meg, amelyért akár öt évi szabadságvesztés is kiszabható. A gyanúsított azonban önként vállalt büntetést, így négyezer zloty (366 ezer forint) bírságot fizetett.

A rendőrség emellett a férfi kitoloncolását kezdeményezte a lengyel határőrségnél.

Dagmara Bielec, a határőrség illetékes alakulatának szóvivője később azt közölte a sajtóval, hogy az ukrán állampolgárt „azonnali hazatérésre” kötelezték, és el is szállítják őt az egyik ukrán határátkelőre. A férfi 5 évre szóló beutazási tilalmat kapott Lengyelországba és a schengeni övezet más államaiba.

A fehérorosz lányt tanúként hallgatták ki, majd hazaengedték.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: ORLANDO SIERRA / AFP

eljolesz
2025. szeptember 17. 18:51
Mindenki nyugodjon meg! A derék lengyelek nem maradnak eltartandó nélkül. a németek küldenek helyette feka agysebészeket.
Válasz erre
1
0
xyz123-3
2025. szeptember 17. 18:37
Nem tudom, mit szólna a lengyel külügyminiszter, ha Szijjártó Péter is felajánlaná az ukrán fiatalnak, hogy majd Magyarország beengedi a schengeni övezetbe és azon keresztül Lengyelországba.
Válasz erre
0
0
Interista
2025. szeptember 17. 18:09
Először biztos jó poénnak gondolta. Utólag már lehet, hogy nem nevet.
Válasz erre
5
0
Szomszéd
2025. szeptember 17. 17:59
A kis baromja. Most mehet a frontra. Hacsak nem valakinek a valakije. Ugye.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!