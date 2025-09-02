Ft
Németország Brüsszel Ukrajna Ursula von der Leyen Friedrich Merz

Váratlan helyről szóltak be Brüsszelnek: Merz megálljt parancsolt Von der Leyennek

2025. szeptember 02. 22:20

A német kancellár behúzta a kéziféket az Ukrajnába küldendő békefenntartók ügyében.

2025. szeptember 02. 22:20
null

„Az Európai Unió nem illetékes a kijevi vezetésnek nyújtandó katonai támogatást illető kérdésekben” – jelentette ki kedden Friedrich Merz német kancellár Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök biztonsági garanciákkal kapcsolatos nyilatkozatára reagálva.

Merz a Sat.1 német kereskedelmi televíziós csatorna műsorában leszögezte: Ukrajna katonai támogatásának kérdése az úgynevezett tettrekészek koalíciójához tartozó országokra tartozik.

Korábban hasonló bírálatot fogalmazott meg Boris Pistorius német védelmi miniszter is Von der Leyen a Financial Times című lapban vasárnap megjelent interjúja nyomán, amelyben az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy „meglehetősen pontos tervek” készülnek az európai fővárosokban a háború után Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, és ezek részeként katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítéséről.

Merz közölte, hogy Németországban nincsenek ilyen kézzelfogható tervek a katonai szerepvállalásról. Hangsúlyozta, hogy hosszú távú biztonsági garanciákról csak akkor születhet döntés, ha létrejön egy tűzszünet vagy békemegállapodás.

Úgy fogalmazott, hogy még tűzszünet esetén is komoly fenntartásai lennének német csapatok telepítéséről, és ehhez amúgy is a német parlament jóváhagyására volna szükség. A békefenntartók telepítése mindemellett nagyban függene attól is, hogy milyen megállapodás jön létre Oroszországgal. „Még mindig nagyon-nagyon sok akadályt kell áthidalni, valószínűleg elég hosszú idő alatt” – tette hozzá.

A tettrekész országok koalíciójának mintegy 30 tagja a tervek szerint csütörtökön Párizsban ül össze elősorban az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák megvitatására.

(MTI)

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

titi77
2025. szeptember 03. 00:00
le ülnek 30-an egy asztal köré aztán megegyeznek abban hogy egy hónap múlva megint leülnek.
kovsa2
2025. szeptember 02. 23:54
„Az Európai Unió nem illetékes a kijevi vezetésnek nyújtandó katonai támogatást illető kérdésekben” . Majd én eldöntöm, hogy mikor megyünk! - mondta schMerz.
fintaj-2
2025. szeptember 02. 23:46
Akkor Ursula mégsem az EU császárnője, mégis csak egy beosztott, a tagállamok vezetőinek beosztottja?
Palmoilfree
2025. szeptember 02. 23:03
Beszart a patástól.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!