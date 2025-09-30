Ft
09. 30.
kedd
Nép Szolgája Donald Trump ukrajna Nobel-békedíj

Valóra váltanák Ukrajnában Donald Trump leghőbb álmát

2025. szeptember 30. 22:09

Az amerikai elnök olyan dicsőség kapujában áll, amiben még sosem volt része – Zelenszkij döntése azonban még hiányzik.

2025. szeptember 30. 22:09
null

Képviselői indítványt nyújtott be az ukrán parlamentnek, a Verhovna Radának parlamenti képviselők egy csoportja,

melyben Donald Trump Nobel-békedíjra való felterjesztését indítványozták – jelenti a Kárpátaljai Igaz Szó.

Az indítványt hat olyan képviselő jegyzi, akik az elnök pártjával, a Nép Szolgájával laza együttműködésben dolgozó, de nem az elnöki többség részét képező Jövőért (Za majbutnye) párt színeiben politizálnak. Anna Szkorohod, Anatolij Urbanszkij, Tarasz Batenko, Olekszandr Jurcsenko és Anatolij Burmics indítványát szeptember 29-én vette nyilvántartásba az ukrán parlament.

A Nobel-békedíj nyertesét október 10-én jelentik be idén.

Trump elnök többször nyilvánosan jelezte már, hogy igényt tart a díjra, s egyenesen „országunk megsértésének” nevezte azt az eshetőséget, ha nem ő kapná meg azt.

Trump vágyának valóra váltásában nyújtanának segítséget az ukrán képviselők – az azonban korántsem biztos, hogy a parlament döntő többségét adó elnöki párt is méltónak látja az amerikai elnököt a Nobel-békedíjra.

Nyitókép: MTI/AP/Agence France Presse pool/Charly Triballeau

 

