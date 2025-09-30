Valóra váltanák Ukrajnában Donald Trump leghőbb álmát

Képviselői indítványt nyújtott be az ukrán parlamentnek, a Verhovna Radának parlamenti képviselők egy csoportja,

melyben Donald Trump Nobel-békedíjra való felterjesztését indítványozták – jelenti a Kárpátaljai Igaz Szó.

Az indítványt hat olyan képviselő jegyzi, akik az elnök pártjával, a Nép Szolgájával laza együttműködésben dolgozó, de nem az elnöki többség részét képező Jövőért (Za majbutnye) párt színeiben politizálnak. Anna Szkorohod, Anatolij Urbanszkij, Tarasz Batenko, Olekszandr Jurcsenko és Anatolij Burmics indítványát szeptember 29-én vette nyilvántartásba az ukrán parlament.

A Nobel-békedíj nyertesét október 10-én jelentik be idén.