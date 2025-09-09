Ez Ukrajna valódi arca: korrupció tetőtől talpig
Az ukrán állam nem felel meg az EU-csatlakozási feltételeknek.
Még Lengyelország is belátta, hogy egy háborúban álló országot felvenni a NATO-ba és az EU-ba nem épp a legokosabb dolog.
Reagált az ukrán külügyminisztérium Karol Nawrocki lengyel elnök kijelentésére, miszerint elhamarkodott döntés lenne egy háborúban álló országot felvenni a NATO-ba és az EU-ba. Ukrajna szerint az erről szóló tárgyalások stratégiai jelentőségűek, és egyáltalán nem „koraiak” – írja a Kyiv Independent.
Nawrocki a litván LRT televíziónak adott interjújára reagált, amelyben az elnök kijelentette:
Úgy gondolom, hogy egy háborúban álló ország nem csatlakozhat a NATO-hoz, mert ez azt jelentené, hogy Lengyelország és Litvánia is háborúban áll, ezért ezt a vitát el kell halasztani.
Hozzátette: a csatlakozási tárgyalások évekig tartanak, és számos gazdasági szempontot figyelembe kell venni. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Ukrajnának „a jövőben” a „latin vagy nyugati” civilizáció részének kell lennie – tehát alapvetően még csak nem is ellenzi az ország EU-csatlakozását. Nawrocki mindemellett megerősítette támogatását Ukrajna területi integritása és a lengyel katonai segítségnyújtás iránt.
Ennek ellenére az ukrán külügyminisztérium sértődött választ közölt, miszerint „Ukrajna biztonságának jövője elválaszthatatlanul összekapcsolódik a NATO-val, politikai és gazdasági jövője pedig az Európai Unióval”. A minisztérium hangsúlyozta, hogy Kijev jövőbeli tagsága ezekben a szövetségekben nemcsak Ukrajna, hanem az egész európai és euroatlanti közösség biztonságának garanciáját jelenti.
