Ukrajna már az őket támogatókba is belerúg: teljesen kiakadtak a lengyel elnök egyetlen mondatán

Nawrocki a litván LRT televíziónak adott interjújára reagált, amelyben az elnök kijelentette:

Úgy gondolom, hogy egy háborúban álló ország nem csatlakozhat a NATO-hoz, mert ez azt jelentené, hogy Lengyelország és Litvánia is háborúban áll, ezért ezt a vitát el kell halasztani.

Hozzátette: a csatlakozási tárgyalások évekig tartanak, és számos gazdasági szempontot figyelembe kell venni. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Ukrajnának „a jövőben” a „latin vagy nyugati” civilizáció részének kell lennie – tehát alapvetően még csak nem is ellenzi az ország EU-csatlakozását. Nawrocki mindemellett megerősítette támogatását Ukrajna területi integritása és a lengyel katonai segítségnyújtás iránt.