Ukrajna már az őket támogatókba is belerúg: teljesen kiakadtak a lengyel elnök egyetlen mondatán

2025. szeptember 09. 13:21

Még Lengyelország is belátta, hogy egy háborúban álló országot felvenni a NATO-ba és az EU-ba nem épp a legokosabb dolog.

2025. szeptember 09. 13:21
Reagált az ukrán külügyminisztérium Karol Nawrocki lengyel elnök kijelentésére, miszerint elhamarkodott döntés lenne egy háborúban álló országot felvenni a NATO-ba és az EU-ba. Ukrajna szerint az erről szóló tárgyalások stratégiai jelentőségűek, és egyáltalán nem „koraiak” – írja a Kyiv Independent.

Nawrocki a litván LRT televíziónak adott interjújára reagált, amelyben az elnök kijelentette:

Úgy gondolom, hogy egy háborúban álló ország nem csatlakozhat a NATO-hoz, mert ez azt jelentené, hogy Lengyelország és Litvánia is háborúban áll, ezért ezt a vitát el kell halasztani.

Hozzátette: a csatlakozási tárgyalások évekig tartanak, és számos gazdasági szempontot figyelembe kell venni. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy Ukrajnának „a jövőben” a „latin vagy nyugati” civilizáció részének kell lennie – tehát alapvetően még csak nem is ellenzi az ország EU-csatlakozását. Nawrocki mindemellett megerősítette támogatását Ukrajna területi integritása és a lengyel katonai segítségnyújtás iránt.

Ennek ellenére az ukrán külügyminisztérium sértődött választ közölt, miszerint „Ukrajna biztonságának jövője elválaszthatatlanul összekapcsolódik a NATO-val, politikai és gazdasági jövője pedig az Európai Unióval”. A minisztérium hangsúlyozta, hogy Kijev jövőbeli tagsága ezekben a szövetségekben nemcsak Ukrajna, hanem az egész európai és euroatlanti közösség biztonságának garanciáját jelenti.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Dixtroy
2025. szeptember 09. 14:49
"Ukrajna biztonságának jövője elválaszthatatlanul összekapcsolódik a NATO-val, politikai és gazdasági jövője pedig az Európai Unióval" Így van, összekapcsolódott. Soha nem szabad, hogy közös legyen egyik se.
Vasalo
2025. szeptember 09. 14:44
Egyesek már ébredeznek Ukrajnában és észrevették, hogy hasznos idiótákat csináltak belölük, a hösi halottaik maradékaibol kacsalábon forgo palotákat vesznek szerte a világban. Most már csak egy vezért kell találni, hogy elüldözzék a mocskos zongoristát csöcselékével együtt.
tapir32
•••
2025. szeptember 09. 14:26 Szerkesztve
A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány annak ellenére, hogy nem értett egyet a szankciós politikával, aláírta a szankciós dokumentumokat. Nem tartotta hatékonynak azokat. A szankcióknak több halottja van Ny-Európában mint a Covidnak. A Magyar Kormány álláspontja a mielőbbi tűzszünetről és békéről azt jelenti, hogy békés eszközökkel kell rendezni a konfliktust! További embertömegek halála és megnyomorodása nélkül. A konfliktusmegoldás felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt! Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
tapir32
2025. szeptember 09. 14:24
Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
