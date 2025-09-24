Nincs itt semmi látnivaló: az ellenzéki tüntetés szervezői már azt is tudják, mikor lesz a legnagyobb káosz

Szlovákiában országos tiltakozások zajlanak Robert Fico miniszterelnök megszorító gazdasági intézkedései ellen, amelyeket a kormány az EU egyik legmagasabb költségvetési hiányának csökkentésével indokol – írja a The Washington Post.

Michal Šimečka, az ellenzéki Progresszív Szlovákia vezetője szerint Fico elvesztette kapcsolatát a valósággal; a tüntetések november 17-én tetőznek majd.

A cikk kiemeli, hogy

a kritikusok szerint Fico politikája egyre inkább Orbán Viktor magyar miniszterelnök irányvonalát követi, akit sokan autokratának tartanak.

A meg nem nevezett szakértőket valószínűleg a magyar rezsicsökkentés biztosítása, ezzel együtt pedig az orosz energiaimport zavarja. A Mandiner is beszámolt arról szerdán, hogy Magyarországnak valóban nincs más alternatívája.