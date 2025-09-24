Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Progresszív Szlovákia Robert Fico Magyarország tüntetés ellenzék Orbán Viktor EU Európai Unió Szlovákia baloldal

Nincs itt semmi látnivaló: az ellenzéki tüntetés szervezői már azt is tudják, mikor lesz a legnagyobb káosz

2025. szeptember 24. 19:02

Sokaknak még Szlovákiában is csípi a szemét Orbán Viktor politikája.

2025. szeptember 24. 19:02
Robert Fico-Orbán Viktor EU-csúcs, 2024. november 8

Szlovákiában országos tiltakozások zajlanak Robert Fico miniszterelnök megszorító gazdasági intézkedései ellen, amelyeket a kormány az EU egyik legmagasabb költségvetési hiányának csökkentésével indokol – írja a The Washington Post.

Michal Šimečka, az ellenzéki Progresszív Szlovákia vezetője szerint Fico elvesztette kapcsolatát a valósággal; a tüntetések november 17-én tetőznek majd.

A cikk kiemeli, hogy

a kritikusok szerint Fico politikája egyre inkább Orbán Viktor magyar miniszterelnök irányvonalát követi, akit sokan autokratának tartanak.

A meg nem nevezett szakértőket valószínűleg a magyar rezsicsökkentés biztosítása, ezzel együtt pedig az orosz energiaimport zavarja. A Mandiner is beszámolt arról szerdán, hogy Magyarországnak valóban nincs más alternatívája.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2025. szeptember 24. 19:40
Jellemzően hülye gondolkodás, nem az eredmények sámitanak, hanem hogy a kormányt, a ME-öt kik minek tartják!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. szeptember 24. 19:35
Nekik is megvan a maguk simlicskája.
Válasz erre
0
0
westend
2025. szeptember 24. 19:27
hol vagy zsolapoloska...
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. szeptember 24. 19:26
Poloskának kobakjában nem jár más csak ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö vezetöként lenne súlyos hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!