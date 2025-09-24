Nincs itt semmi látnivaló: az ellenzéki tüntetés szervezői már azt is tudják, mikor lesz a legnagyobb káosz

Földindulás történt Brüsszelben: megvalósult Orbán egyik legnagyobb álma
„Nő a konzervatív hangok súlya az EU-ban” – állapította meg a The European Conservative.
Sokaknak még Szlovákiában is csípi a szemét Orbán Viktor politikája.
Szlovákiában országos tiltakozások zajlanak Robert Fico miniszterelnök megszorító gazdasági intézkedései ellen, amelyeket a kormány az EU egyik legmagasabb költségvetési hiányának csökkentésével indokol – írja a The Washington Post.
Michal Šimečka, az ellenzéki Progresszív Szlovákia vezetője szerint Fico elvesztette kapcsolatát a valósággal; a tüntetések november 17-én tetőznek majd.
A cikk kiemeli, hogy
a kritikusok szerint Fico politikája egyre inkább Orbán Viktor magyar miniszterelnök irányvonalát követi, akit sokan autokratának tartanak.
A meg nem nevezett szakértőket valószínűleg a magyar rezsicsökkentés biztosítása, ezzel együtt pedig az orosz energiaimport zavarja. A Mandiner is beszámolt arról szerdán, hogy Magyarországnak valóban nincs más alternatívája.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nő a konzervatív hangok súlya az EU-ban” – állapította meg a The European Conservative.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher