Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
charlie kirk liberális gyilkosság merénylet Donald Trump Borvendég Zsuzsanna Európai Parlament Európai Unió Egyesült Államok baloldal

Nevettek és tapsoltak. Egy ember halálán. Egy gyilkosságon

2025. szeptember 11. 17:12

Többször gondoltam már azt, hogy ennél nem süllyedhetnek mélyebbre.

2025. szeptember 11. 17:12
null
Borvendég Zsuzsanna
Borvendég Zsuzsanna
Facebook

„Tegnap meghalt egy ember a véleménye miatt. Meghalt egy férj, egy családapa. Mindegy melyik oldalon állt, azért gyilkolták meg, mert hitt valamiben és annak hangot adott. Vagyis a merénylettel nemcsak egy ártatlan embert, de a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát, a lelkiismereti szabadságot érte támadás.

Ehhez képest szégyenletes dolog történt ma az Európai Parlament plenáris ülésén. Nagyon sok képviselő kezdeményezte, hogy egy perces néma felállással fejezzük ki együttérzésünket a hátrahagyott családdal és tiltakozzunk az elfogadhatatlan erőszak ellen. Nem nagy dolog. Egy perc az életünkből. Az EP-ben minden apró ügyből óriási vihart kavarnak, de úgy látszik, egy ember halála – persze csak akkor, ha konzervatív és Trump támogatója – nem ér egyetlen néma percet sem. Tiltakozom azon embertelenség ellen, hogy a parlament elnöke, Roberta Metsola nem engedélyezte a néma megemlékezést!

Mi, jó érzésű emberek így is felálltunk. De a levezető elnök nem hagyott egyetlen pillanatot sem, megnyitotta a szavazást az érzéketlen balliberális képviselők lelkes helyeslése, nevetése és tapsa kíséretében. Értik? Nevettek és tapsoltak. Egy ember halálán. Egy gyilkosságon. Többször gondoltam már azt, hogy ennél nem süllyedhetnek mélyebbre. De mégis... És ők szoktak engem, minket nácizni...

Szerencsére néhány óra múlva indulok haza. Otthon talán még van együttérzés az emberekben, otthon talán még mederben tudjuk tartani a gyűlöletet. Imádkozom, hogy így legyen!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsugabubus-2
2025. szeptember 11. 19:14
Én meg azt mondom kedves Zsuzsa, hogy talán mégis engedni kellene, hogy "patakvér" folyjon az utcákon. Ki kell engedni a gőzt. A hülye mebr úgysem tanul másból... lehet ebből sem fog. Az USA-ban laza a gyeplő, meg is lesz a hozadéka.
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. szeptember 11. 19:13
Az EP-ben minden apró ügyből óriási vihart kavarnak, de úgy látszik, egy ember halála – persze csak akkor, ha konzervatív és Trump támogatója – nem ér egyetlen néma percet sem. Tiltakozom azon embertelenség ellen, hogy a parlament elnöke, Roberta Metsola nem engedélyezte a néma megemlékezést! Mi, jó érzésű emberek így is felálltunk. De a levezető elnök nem hagyott egyetlen pillanatot sem, megnyitotta a szavazást az érzéketlen balliberális képviselők lelkes helyeslése, nevetése és tapsa kíséretében. Értik? Nevettek és tapsoltak.+ hát ilyen a libsihumor!
Válasz erre
0
0
a straight cold player
•••
2025. szeptember 11. 19:06 Szerkesztve
Tegyük egymás mellé! A bal- illetve progresszív oldalnak is van ,,hősi halottja" George Floyd. Egy drogos bűnöző. Akinek halála miatt lángba borult a fél világ. A mi oldalunkon egy hívő, családapa aki senkinek nem ártott, talán csak a progressziónak. Neki ezért kellett meghalnia. És nem lesz fosztogatás, és autók gyujtogatása. Ennyit erről. Nyilván azok akik tapsikolnak és örülnek most, azok Floyd lelki társai. Drogos, bűnözők, gyujtogatók és fosztogatók. Még ha ezt nem is az utcán művelik. Ezek azok a gazemberek akik egy bűnöző halálakor suhogtatták a morálp(h)allosukat és a rendőröket küldik börtönbe.
Válasz erre
1
0
Hopszjuliska
2025. szeptember 11. 18:58
Nagyon egyetértek Borvendég Zsuzsannával! Felháborító, amit az eu politikusok megengednek maguknak! Igazi komcsi megnyilvánulás - és csodálkoznak, hogy nem szeretjük őket!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!