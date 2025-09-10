Netanjahu pisloghat: az Európai Unió felfüggesztette az Izraelnek nyújtott támogatását

„Ukrajna jövője az Unióban van” – évet értékel Ursula von der Leyen (ÉLŐ)
Fő téma az orosz–ukrán háború.
Brüsszel csúnyán megleckéztette Izraelt.
Kemény üzenet érkezett Brüsszelből Izraelnek: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a strasbourgi Európai Parlamentben bejelentette, hogy az EU felfüggeszti Izraelnek nyújtott pénzügyi támogatásait,
és előkészíti a büntetőintézkedéseket az izraeli kormány „szélsőséges miniszterei” ellen
– számolt be róla a neokohn.hu. A Bizottság elnöke emellett jelezte, hogy a társulási megállapodás részleges felfüggesztését is szorgalmazza, noha a gyakorlatban ez nem lehetséges: a döntéshez minden tagállam beleegyezésére lenne szükség, így az ígéret elsősorban politikai üzenet.
A feszültséget tovább növeli, hogy az Európai Bizottság félmillió eurót juttatott egy izraeli baloldali intézetnek, amely Zehava Galon vezetésével a kormány igazságügyi és médiarendszerre vonatkozó reformjait próbálja delegitimálni. A támogatás célja az volt, hogy a tervezett reformokat igazságtalannak és antidemokratikusnak állítsa be, és azt sugallja, hogy a kormány a médiarendszer átalakításával saját ellenőrzését kívánja megszilárdítani.
Csúnya baki.
A sportban is várhatók következmények. Glenn Micallef, az EU sportbiztosa, egy interjúban utalt rá, hogy bizonyos nemzetek nem kaphatnának teret nemzetközi sporteseményeken, ha nem követik az európai értékeket. Kiemelte: a sport a béke és az emberi jogok előmozdításának eszköze, ugyanakkor tiszteletben kell tartani a sportszervezetek autonómiáját.
Micallef hangsúlyozta az EU felelősségét a nemzetközi sportban való értékérvényesítésben:
Amikor a sportról van szó, nem szabadna teret engedni azoknak, akik nem osztják értékeinket”
– fogalmazott. Hozzátette, hogy a cél a béke és az emberi jogok előmozdítása, miközben a sport autonóm és független marad, de az EU elkötelezett abban, hogy értékeit minden nemzetközi fórumon képviselje.
