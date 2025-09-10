Ft
09. 10.
szerda
Ursula von der Leyen Izrael Európai Bizottság

Netanjahu pisloghat: az Európai Unió felfüggesztette az Izraelnek nyújtott támogatását

2025. szeptember 10. 13:28

Brüsszel csúnyán megleckéztette Izraelt.

2025. szeptember 10. 13:28
null

Kemény üzenet érkezett Brüsszelből Izraelnek: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a strasbourgi Európai Parlamentben bejelentette, hogy az EU felfüggeszti Izraelnek nyújtott pénzügyi támogatásait, 

és előkészíti a büntetőintézkedéseket az izraeli kormány „szélsőséges miniszterei” ellen 

– számolt be róla a neokohn.hu. A Bizottság elnöke emellett jelezte, hogy a társulási megállapodás részleges felfüggesztését is szorgalmazza, noha a gyakorlatban ez nem lehetséges: a döntéshez minden tagállam beleegyezésére lenne szükség, így az ígéret elsősorban politikai üzenet. 

A feszültséget tovább növeli, hogy az Európai Bizottság félmillió eurót juttatott egy izraeli baloldali intézetnek, amely Zehava Galon vezetésével a kormány igazságügyi és médiarendszerre vonatkozó reformjait próbálja delegitimálni. A támogatás célja az volt, hogy a tervezett reformokat igazságtalannak és antidemokratikusnak állítsa be, és azt sugallja, hogy a kormány a médiarendszer átalakításával saját ellenőrzését kívánja megszilárdítani.

A sportban is várhatók következmények. Glenn Micallef, az EU sportbiztosa, egy interjúban utalt rá, hogy bizonyos nemzetek nem kaphatnának teret nemzetközi sporteseményeken, ha nem követik az európai értékeket. Kiemelte: a sport a béke és az emberi jogok előmozdításának eszköze, ugyanakkor tiszteletben kell tartani a sportszervezetek autonómiáját.

Micallef hangsúlyozta az EU felelősségét a nemzetközi sportban való értékérvényesítésben: 

Amikor a sportról van szó, nem szabadna teret engedni azoknak, akik nem osztják értékeinket”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a cél a béke és az emberi jogok előmozdítása, miközben a sport autonóm és független marad, de az EU elkötelezett abban, hogy értékeit minden nemzetközi fórumon képviselje.

Nyitókép: Menahem Kahana / AFP

 

canadian-deplorable
2025. szeptember 10. 14:28
A dohai csapás történetesen kitűnő bizonyíték arra, hogy az amerikai gyártmányú F35-ös gépek oda mennek, ahova akarnak. Büntetlenül berepülhetnek bárhova, tűpontos csapást mérnek, és büntetlenül hazatérnek. Az oroszok ha pontos csapást akarnak mérni, akkor lebombázzák az egész környéket, remélve, hogy a célpontot is eltalálja valami.
Válasz erre
1
0
Cogito ergo sum
2025. szeptember 10. 14:25
Tegnap még EU-sok izraeli fegyvereket vettek volna, no az ma kútba esett. :)
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 10. 14:24
A jelek szerint az "európai értékeket" nagyra becsülik a Dohában, Gázában, meg a többi iszlámista moslékban.
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 10. 14:22
Az EU "vezetői" (kötélre való hazaárulói) már 10 éve eladták a kontinenst az iszlámnak, kivágták a kapukat és azóta folyamatosan tessékelik, sőt fuvarozzák be a kontinens új urait, "Európa jövőjét". Most már politikailag is az arab szenny mellé állnak, ami érthető, mivel a szavazóik többsége már az. Gondolom, a következő lépés a zsidó emberek deportálása lesz, "kényelmes" elkülönítő táborokba, ahol egészen véletlenül meg is halnak. Európának vége, többféleképpen. Izraelt nem fogják izgatni az európai szankciók. Amerika mellette áll. Amerika Európa főnöke.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.