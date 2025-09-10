Netanjahu pisloghat: az Európai Unió felfüggesztette az Izraelnek nyújtott támogatását

A sportban is várhatók következmények. Glenn Micallef, az EU sportbiztosa, egy interjúban utalt rá, hogy bizonyos nemzetek nem kaphatnának teret nemzetközi sporteseményeken, ha nem követik az európai értékeket. Kiemelte: a sport a béke és az emberi jogok előmozdításának eszköze, ugyanakkor tiszteletben kell tartani a sportszervezetek autonómiáját.

Micallef hangsúlyozta az EU felelősségét a nemzetközi sportban való értékérvényesítésben:

Amikor a sportról van szó, nem szabadna teret engedni azoknak, akik nem osztják értékeinket”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a cél a béke és az emberi jogok előmozdítása, miközben a sport autonóm és független marad, de az EU elkötelezett abban, hogy értékeit minden nemzetközi fórumon képviselje.