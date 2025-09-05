Brüsszel nem tűr kompromisszumot: Ukrajnát „megemészthetetlenné” tennék
A végletekig mennek Von der Leyenék.
Dmitrij Peszkov leszögezte, hogy az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat nem lehet külföldi katonai kontingensekkel biztosítani.
Az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat nem lehet külföldi katonai kontingensekkel biztosítani, és még sok munka vár elvégzésre, mielőtt Moszkva és Kijev között magas szintű találkozóra kerülhetne sor az ukrajnai konfliktus rendezéséről – írja a Reuters a Kremlre hivatkozva.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Csütörtökön 26 ország vállalta, hogy háború utáni biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának, amelyek szárazföldi, tengeri és légi nemzetközi erőket is magukban foglalnának.
Ukrajna biztonsági garanciáit külföldi, különösen európai és amerikai katonai kontingensek biztosíthatják? Egyértelműen nem, nem biztosíthatják”
– mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz RIA állami hírügynökségnek a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon, majd hozzátette, hogy „Ez nem szolgálhat Ukrajna számára olyan biztonsági garanciaként, amely országunk számára elfogadható lenne.”
Annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök kísérletet tett a konfliktus rendezésére, nem látszik a vége annak a háborúnak, amelyet Oroszország 2022 februárjában indított Ukrajna teljes körű inváziójával.
A szóvívő a RIA-nak azt is leszögezte, hogy Ukrajna minden szükséges biztonsági garanciája már szerepelt a 2022-ben Isztambulban lezajlott béketárgyalásokon elért megállapodásokban.
A lap arról is megemlékezett, hogy az isztambuli keretrendszer értelmében Ukrajna lemondott volna a NATO-tagsági törekvéseiről, és semleges, atomfegyver-mentes státuszt vett volna fel. Cserébe biztonsági garanciákat kapott volna az Egyesült Államoktól, Oroszországtól, Kínától, Nagy-Britanniától és Franciaországtól. Peszkov a RIA-nak azt is jelezte, hogy Moszkva elégedett az orosz–ukrán tárgyalások jelenlegi képviseleti szintjével.
Mielőtt sor kerülhetne egy magas rangú találkozóra, hatalmas mennyiségű, mondjuk úgy, munkát kell elvégezni a kisebb kérdések, apró technikai részletek rendezésére, amelyek együtt alkotják a teljes rendezési folyamatot”
– tette hozzá végül Peszkov.
Nyitókép forrása: Sergey Guneev / Sputnik / AFP