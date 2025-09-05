Ukrajna biztonsági garanciáit külföldi, különösen európai és amerikai katonai kontingensek biztosíthatják? Egyértelműen nem, nem biztosíthatják”

– mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz RIA állami hírügynökségnek a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon, majd hozzátette, hogy „Ez nem szolgálhat Ukrajna számára olyan biztonsági garanciaként, amely országunk számára elfogadható lenne.”

Annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök kísérletet tett a konfliktus rendezésére, nem látszik a vége annak a háborúnak, amelyet Oroszország 2022 februárjában indított Ukrajna teljes körű inváziójával.

A szóvívő a RIA-nak azt is leszögezte, hogy Ukrajna minden szükséges biztonsági garanciája már szerepelt a 2022-ben Isztambulban lezajlott béketárgyalásokon elért megállapodásokban.

A lap arról is megemlékezett, hogy az isztambuli keretrendszer értelmében Ukrajna lemondott volna a NATO-tagsági törekvéseiről, és semleges, atomfegyver-mentes státuszt vett volna fel. Cserébe biztonsági garanciákat kapott volna az Egyesült Államoktól, Oroszországtól, Kínától, Nagy-Britanniától és Franciaországtól. Peszkov a RIA-nak azt is jelezte, hogy Moszkva elégedett az orosz–ukrán tárgyalások jelenlegi képviseleti szintjével.