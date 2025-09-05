Ft
09. 05.
péntek
háború Kreml (Moszkva) Ukrajna Kijev Oroszország

Nem kerteltek az oroszok, egyértelműen kimondták, mit gondolnak az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákról

2025. szeptember 05. 08:31

Dmitrij Peszkov leszögezte, hogy az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat nem lehet külföldi katonai kontingensekkel biztosítani.

2025. szeptember 05. 08:31
null

Az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat nem lehet külföldi katonai kontingensekkel biztosítani, és még sok munka vár elvégzésre, mielőtt Moszkva és Kijev között magas szintű találkozóra kerülhetne sor az ukrajnai konfliktus rendezéséről – írja a Reuters a Kremlre hivatkozva.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Csütörtökön 26 ország vállalta, hogy háború utáni biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának, amelyek szárazföldi, tengeri és légi nemzetközi erőket is magukban foglalnának.

Ukrajna biztonsági garanciáit külföldi, különösen európai és amerikai katonai kontingensek biztosíthatják? Egyértelműen nem, nem biztosíthatják"

 – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz RIA állami hírügynökségnek a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon, majd hozzátette, hogy „Ez nem szolgálhat Ukrajna számára olyan biztonsági garanciaként, amely országunk számára elfogadható lenne."

Annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök kísérletet tett a konfliktus rendezésére, nem látszik a vége annak a háborúnak, amelyet Oroszország 2022 februárjában indított Ukrajna teljes körű inváziójával.

A szóvívő a RIA-nak azt is leszögezte, hogy Ukrajna minden szükséges biztonsági garanciája már szerepelt a 2022-ben Isztambulban lezajlott béketárgyalásokon elért megállapodásokban.

A lap arról is megemlékezett, hogy az isztambuli keretrendszer értelmében Ukrajna lemondott volna a NATO-tagsági törekvéseiről, és semleges, atomfegyver-mentes státuszt vett volna fel. Cserébe biztonsági garanciákat kapott volna az Egyesült Államoktól, Oroszországtól, Kínától, Nagy-Britanniától és Franciaországtól. Peszkov a RIA-nak azt is jelezte, hogy Moszkva elégedett az orosz–ukrán tárgyalások jelenlegi képviseleti szintjével.

Mielőtt sor kerülhetne egy magas rangú találkozóra, hatalmas mennyiségű, mondjuk úgy, munkát kell elvégezni a kisebb kérdések, apró technikai részletek rendezésére, amelyek együtt alkotják a teljes rendezési folyamatot"

 – tette hozzá végül Peszkov.

Nyitókép forrása: Sergey Guneev / Sputnik / AFP

namivan-2
2025. szeptember 05. 10:41
Van egy gyanúm! Megosztanám a közösséggel. Létezik a "hajlandók koalíciója" Ukrajna bankárbirtok, különösen amióta a hivatalos USA a béketáborban található. Az EU (csak 26 ország) vazullusa a bankároknak és megkapták az utasítást: pénz, paripa, fegyver kell Ukrajnának. Végre is hatják, de nem egyforma lelkesedéssel. Amíg a kisnyugdíjas bajban van az Ukrajnai támogatások és embargók miatt, addig minden rendben. Az EU elitet nem éri pénz veszteség. Természetesen hajlandók vagyunk katonákat is küldeni. Macronnak van a legnagyobb pofája. Közben tudják, hogy Oroszország nem tűr el 1, vagy 26 idegen ország katonáját Ukrajnába. Na, ez a nyerőpont! Minél hangosabban kell készülődni a bevonulásra, hogy a bankárok lássák, mi kitűnő tanulók vagyunk. Valójában csak akkor megyünk, ha az USA is mozdul. Ez pedig kizárt. Viszont hajlandóak vagyunk, tehát jön a jutalom a bankároktól. Zseniális politikusok vagyunk!
orokkuruc-2
2025. szeptember 05. 09:58
Lehet, hogy az utolsó ukránig kell háborúzni, de lassan az oroszok megelégelik a saját veszteségeket. Én "megmogyoróznám" ukrajnát a beszarásig. Ha a kanócban nincs delej, akkor nem csak a drónok hullanak, hanem a benzin szívattyúk sem olyan aktívak..
hexahelicene
2025. szeptember 05. 09:43
Peszkov: „Az európaiak akadályozzák az ukrajnai rendezést. Nem segítik." (HIRADO.HU)
balbako_
2025. szeptember 05. 09:25
Ezt is elcseszték a lelkes Ukrajnáért lihegők, mert azok akarnak "békefenntartani" akik gyakorlatilag háborúban állnak Oroszországgal.
