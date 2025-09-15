Nagy ugrást tesz Flandria a kengurusteak betiltása felé, pedig a flamandok igazán szeretik

Felháborító ítélet született: olcsón megúszta az állatkínzó
Betelt a pohár Gulyás Gergelynél, kőkeményen beszólt annak a bírónak, aki meglátása szerint nem alkalmazta a jogszabályokat.
Az uborkagörbület után új mumus kísért az Európai Unió szívében.
Jelezte az Európai Bizottság felé Flandria parlamentje, hogy a kenguruhús és kengurubőr kereskedelmének betiltását tervezi – számol be az Euractiv.
Belgium ma ugyanis – főleg Flandriának köszöhetően – a kengurutermékek második legnagyobb importőre a világon, bizonyos években az import akár a hatszáz tonnát is meghaladhatja, s Ausztria kengurutermék-exportjának negyedét is elérheti.
„Flandria aránytalanul járul hozzá az ausztráliai állatok szenvedéséhez” – fogalmaz a parlamenti javaslat.
Belgium legnagyobb szupermarketláncai, így a Delhaize, a Colruyt, az Aldi, a Lidl és a Carrefour már mostanra levették polcaikról a kenguruhúst, ugyanakkor a kenguru továbbra is felbukkanhat háziállatok tápjában, és kapható éttermekben, különleges húsokban utazó henteseknél.
Egy ausztrál állatjóléti aktivistacsoport, valamint az őslakos közösség tagjai 2024 októberében jártak a flamand parlamentben, hogy kérjék a tiltást.
Bizottsági engedéllyel és a flamand parlamentben való elfogadása esetén a tilalom 2026 júliusában léphet életbe.
Az ausztráliai kenguruvadászat érzékeny téma, ugyanis rendkívül kegyetlen eszközökkel folyik: az erszényes állatot gyakran kicsinyével együtt ölik meg, a vadászatokra gyakran kerül sor éjszaka, és számos alkalommal sebesítenek meg állatokat nem halálos kimenetelű lövések. Ugyanakkor Ausztráliában továbbra is emberi beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy a kengurupopulációt kordában tudják tartani, s ez így is alig sikerül:
a túlnépesedő állatok közül 2024-ben 1,4 millió leölését engedélyezte az ausztrál kormány, ám ezek csak mintegy harmadát, 532 ezer állatot öltek le végül valóban.
2023-ben Brüsszelben már felmerült egy, az egész EU-ra érvényes kenguruimport-tilalom gondolata, ám akkor az EU nem ugrott az ötletre – most viszont Flandria megteheti az első ugrást a kengurumentes jövő felé.
Nyitókép: SAEED KHAN / AFP