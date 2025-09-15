Nagy ugrást tesz Flandria a kengurusteak betiltása felé, pedig a flamandok igazán szeretik

Jelezte az Európai Bizottság felé Flandria parlamentje, hogy a kenguruhús és kengurubőr kereskedelmének betiltását tervezi – számol be az Euractiv.

Belgium ma ugyanis – főleg Flandriának köszöhetően – a kengurutermékek második legnagyobb importőre a világon, bizonyos években az import akár a hatszáz tonnát is meghaladhatja, s Ausztria kengurutermék-exportjának negyedét is elérheti.

„Flandria aránytalanul járul hozzá az ausztráliai állatok szenvedéséhez” – fogalmaz a parlamenti javaslat.

Belgium legnagyobb szupermarketláncai, így a Delhaize, a Colruyt, az Aldi, a Lidl és a Carrefour már mostanra levették polcaikról a kenguruhúst, ugyanakkor a kenguru továbbra is felbukkanhat háziállatok tápjában, és kapható éttermekben, különleges húsokban utazó henteseknél.