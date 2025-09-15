Ft
09. 15.
hétfő
Nagy ugrást tesz Flandria a kengurusteak betiltása felé, pedig a flamandok igazán szeretik

2025. szeptember 15. 22:26

Az uborkagörbület után új mumus kísért az Európai Unió szívében.

2025. szeptember 15. 22:26
null

Jelezte az Európai Bizottság felé Flandria parlamentje, hogy a kenguruhús és kengurubőr kereskedelmének betiltását tervezi – számol be az Euractiv.

Belgium ma ugyanis – főleg Flandriának köszöhetően – a kengurutermékek második legnagyobb importőre a világon, bizonyos években az import akár a hatszáz tonnát is meghaladhatja, s Ausztria kengurutermék-exportjának negyedét is elérheti.

„Flandria aránytalanul járul hozzá az ausztráliai állatok szenvedéséhez” – fogalmaz a parlamenti javaslat.

Belgium legnagyobb szupermarketláncai, így a Delhaize, a Colruyt, az Aldi, a Lidl és a Carrefour már mostanra levették polcaikról a kenguruhúst, ugyanakkor a kenguru továbbra is felbukkanhat háziállatok tápjában, és kapható éttermekben, különleges húsokban utazó henteseknél.

Egy ausztrál állatjóléti aktivistacsoport, valamint az őslakos közösség tagjai 2024 októberében jártak a flamand parlamentben, hogy kérjék a tiltást.

Bizottsági engedéllyel és a flamand parlamentben való elfogadása esetén a tilalom 2026 júliusában léphet életbe.

Az ausztráliai kenguruvadászat érzékeny téma, ugyanis rendkívül kegyetlen eszközökkel folyik: az erszényes állatot gyakran kicsinyével együtt ölik meg, a vadászatokra gyakran kerül sor éjszaka, és számos alkalommal sebesítenek meg állatokat nem halálos kimenetelű lövések. Ugyanakkor Ausztráliában továbbra is emberi beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy a kengurupopulációt kordában tudják tartani, s ez így is alig sikerül:

a túlnépesedő állatok közül 2024-ben 1,4 millió leölését engedélyezte az ausztrál kormány, ám ezek csak mintegy harmadát, 532 ezer állatot öltek le végül valóban.

2023-ben Brüsszelben már felmerült egy, az egész EU-ra érvényes kenguruimport-tilalom gondolata, ám akkor az EU nem ugrott az ötletre – most viszont Flandria megteheti az első ugrást a kengurumentes jövő felé.

Nyitókép: SAEED KHAN / AFP

Kaldvi
2025. szeptember 15. 23:35
"Ausztria kengurutermék-exportjának negyedét is elérheti." AUSZTRIA. Klasszikus. Amúgy szívesen megkóstolnám, ugyanúgy mint a hazai strucc-nandu-emu húst és tojásrántottát.
Válasz erre
0
1
moliere-0
2025. szeptember 15. 23:31
Az ember is, meg sok állatfaj is túlnépesedett. Ennek nem ártana változnia. Mindig azt gondoltam, hogy valahogy úgy kéne ezt intézni, hogy végül a "kultúrnépek" azért ne tűnjenek el, tehát mivel a fehér emberek amúgy is fogynak, az ne csökkenjen drasztikusan. Most azt mondom, hogy A HÜLYÉK NÉPESEDTEK TÚL, és ebben nagyon kiemelkedő szerepet játszanak a nyugati fehér emberek illetve szintén kerge és gyökértelen színes hibridjeik. Olyan hülye nem tud lenni egy átlag normális kínai vagy néger, mint egy meghibbant kétdiplomás szőke-kékszemű német aktivista picsa.
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
2025. szeptember 15. 23:14
A kenguru populáció túlnépesedett, csökkenteni kell. Akkor meg miért ne hasznosítanák? Megint a PETA típusok kárognak. Az ember és elődei már több minit 3 millió éve fogyasztanak húst. Még egyszer megkérdem, mi a probléma?
Válasz erre
3
0
akitiosz
2025. szeptember 15. 22:30
"a túlnépesedő állatok" Már több mint nyolcmilliárd ember él a Földön. Ezért nem marad hely az állatoknak.
Válasz erre
0
0
