Még az USA is óriási slamasztikába került: lassan nincs mivel robbantaniuk

2025. szeptember 01. 15:02

A cement- és a kavics bányászathoz egyre korlátozottabb mennyiségben, és egyre drágábban áll rendelkezésre robbanóanyag.

2025. szeptember 01. 15:02
null

A TNT-t Amerikában több millió tonna mennyiségben gyártották mindkét világháború alatt és az 1980-as évekig. 

A TNT, vagyis a trinitrotoluol előállítása azonban veszélyes hulladékot eredményez, és az 1980-as évek közepére a Védelmi Minisztérium bezárta az Egyesült Államokban az utolsó gyártóüzemet. 

Külföldi beszállítók – elsősorban Kínából, Oroszországból, Lengyelországból és Ukrajnából – léptek a helyükbe, és alacsony áron kínálták a robbanószert, miközben maguk gondoskodtak a veszélyes hulladékok kezeléséről.

A kereskedelmi felhasználás második forrása a Pentagon által rendszeresen leszerelt lőszer, például taposóaknák, gránátok és bombákból visszanyert TNT volt. Míg a fegyverek túl öregnek bizonyultak az amerikai csapatok számára, a bennük található robbanóanyagok általában még teljesen használhatóak és újrahasznosíthatók voltak. Ezek a készletek mára kifogytak. 

Lengyelország volt a Pentagon egyetlen hivatalos TNT-beszállítója. Azonban termelésének nagy részét Ukrajnába szállítja, amely az egész termelést saját katonai célokra használja fel – írja a New York Times. 

A hiányt az okozza, hogy a TNT két másik fő forrása, Oroszország és Kína, leállította az exportot az Egyesült Államokba . 

Mindez nyomást gyakorolt az amerikai fegyvergyártásra, valamint a kőbányák robbantási műveleteire, amelyek az amerikai hidak, utak és épületek nyersanyagának nagy részét termelik.

Válaszul a Kongresszus engedélyezte egy új, a hadsereg által üzemeltetett TNT-gyár építését Kentuckyban, amelynek költsége 435 millió dollár lesz. A gyár várhatóan 2028 végén kezdi meg működését, de a robbanószert kizárólag katonai célokra fogja gyártani, és nem tervezik, hogy a hazai hiány enyhítésére a magáncégeknek is eladják.

A hiány hamarosan lassíthatja az amerikai építési projektek előrehaladását, és bizonyos nyersanyagok drágulását okozhatja.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

