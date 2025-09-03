Ft
Putyin Moszkva Ukrajna

„Ha készen áll a találkozóra, jöjjön Moszkvába” – Putyin egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek

2025. szeptember 03. 16:17

Az orosz elnök nem zárta ki a párbeszéd lehetőségét.

2025. szeptember 03. 16:17
null

Vlagyimir Putyin rendkívül pozitívnak értékelte kínai látogatását és a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóját – jelentette ki a kínai útjáról tartott sajtótájékoztatón. 

Az orosz elnök az Index szerint külön kiemelte Hszi Csin-ping globális kormányzásról szóló kezdeményezését, amely szerinte „pozitív irányba mutat a csúcstalálkozón részt vevő országok és azon lehetséges partnereink közötti munkában, amelyek nem kívánják ezt a partnerséget”

A gazdasági együttműködés kapcsán Putyin megerősítette, hogy a csővezetékes gázszállítások Kínába elérhetik az évi 100 milliárd köbmétert, és a Szibéria Ereje–2 projektet „kölcsönösen előnyösnek” nevezte, hozzátéve: „itt semmiféle jótékonykodásról nincs szó”.

Az ukrajnai konfliktusról szólva Putyin leszögezte: 

Oroszország soha nem tárgyalt Ukrajna biztonsági garanciáiról területekért cserébe.”

Bár elismerte, hogy Ukrajnának joga van saját biztonsági garanciáit megválasztani, hozzátette: „ezt nem teheti meg Oroszország kárára.” Az orosz elnök szerint a „különleges katonai műveletben nem annyira területekért, hanem az emberek jogaiért harcolnak”, és míg Ukrajna NATO-tagságát Moszkva ellenzi, az EU-csatlakozását nem.

A területi kérdések kapcsán Putyin a népszavazás fontosságát hangsúlyozta: „Ha az emberek népszavazáson amellett döntöttek, hogy Oroszország részei legyenek, véleményüket tiszteletben kell tartani, ez a demokrácia.” 

Szerinte az ukrán hatóságoknak népszavazást kellene tartaniuk, ehhez azonban előbb fel kellene oldani a hadiállapotot. A párbeszéd lehetőségét sem zárta ki: 

Ha Zelenszkij készen áll a találkozóra, jöjjön Moszkvába.” 

A sajtótájékoztató végén Putyin hozzátette, hogy munkája során igyekszik „nem figyelemelterelő pletykákra és találgatásokra koncentrálni.”

Nyitókép: Maxim Shemetov / POOL / AFP

Málaga21
2025. szeptember 03. 16:37
zselé oda megy, ahova a gazdái küldik
Válasz erre
1
0
Tuners
2025. szeptember 03. 16:31
Ja,ja, ketrecbe a kokós gnómmal! 😀
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. szeptember 03. 16:29
Menő ötlet! Zelensky ne foss,menj!
Válasz erre
4
0
elégia
2025. szeptember 03. 16:24
Nem sokra tartja Zelenszkijt. Érzi az erejét vele szemben. És nem téved!
Válasz erre
6
0
