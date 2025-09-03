„Ha készen áll a találkozóra, jöjjön Moszkvába” – Putyin egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek

Az ukrajnai konfliktusról szólva Putyin leszögezte:

Oroszország soha nem tárgyalt Ukrajna biztonsági garanciáiról területekért cserébe.”

Bár elismerte, hogy Ukrajnának joga van saját biztonsági garanciáit megválasztani, hozzátette: „ezt nem teheti meg Oroszország kárára.” Az orosz elnök szerint a „különleges katonai műveletben nem annyira területekért, hanem az emberek jogaiért harcolnak”, és míg Ukrajna NATO-tagságát Moszkva ellenzi, az EU-csatlakozását nem.

A területi kérdések kapcsán Putyin a népszavazás fontosságát hangsúlyozta: „Ha az emberek népszavazáson amellett döntöttek, hogy Oroszország részei legyenek, véleményüket tiszteletben kell tartani, ez a demokrácia.”

Szerinte az ukrán hatóságoknak népszavazást kellene tartaniuk, ehhez azonban előbb fel kellene oldani a hadiállapotot. A párbeszéd lehetőségét sem zárta ki:

Ha Zelenszkij készen áll a találkozóra, jöjjön Moszkvába.”

A sajtótájékoztató végén Putyin hozzátette, hogy munkája során igyekszik „nem figyelemelterelő pletykákra és találgatásokra koncentrálni.”

Nyitókép: Maxim Shemetov / POOL / AFP