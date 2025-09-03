„Ha készen áll a találkozóra, jöjjön Moszkvába” – Putyin egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek

Szijjártó és Putyin egyszerre érkeznek Pekingbe – kiderült, miről tárgyal majd a külügyminiszter
Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.
Az orosz elnök nem zárta ki a párbeszéd lehetőségét.
Vlagyimir Putyin rendkívül pozitívnak értékelte kínai látogatását és a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóját – jelentette ki a kínai útjáról tartott sajtótájékoztatón.
Az orosz elnök az Index szerint külön kiemelte Hszi Csin-ping globális kormányzásról szóló kezdeményezését, amely szerinte „pozitív irányba mutat a csúcstalálkozón részt vevő országok és azon lehetséges partnereink közötti munkában, amelyek nem kívánják ezt a partnerséget”.
A gazdasági együttműködés kapcsán Putyin megerősítette, hogy a csővezetékes gázszállítások Kínába elérhetik az évi 100 milliárd köbmétert, és a Szibéria Ereje–2 projektet „kölcsönösen előnyösnek” nevezte, hozzátéve: „itt semmiféle jótékonykodásról nincs szó”.
Az ukrajnai konfliktusról szólva Putyin leszögezte:
Oroszország soha nem tárgyalt Ukrajna biztonsági garanciáiról területekért cserébe.”
Bár elismerte, hogy Ukrajnának joga van saját biztonsági garanciáit megválasztani, hozzátette: „ezt nem teheti meg Oroszország kárára.” Az orosz elnök szerint a „különleges katonai műveletben nem annyira területekért, hanem az emberek jogaiért harcolnak”, és míg Ukrajna NATO-tagságát Moszkva ellenzi, az EU-csatlakozását nem.
A területi kérdések kapcsán Putyin a népszavazás fontosságát hangsúlyozta: „Ha az emberek népszavazáson amellett döntöttek, hogy Oroszország részei legyenek, véleményüket tiszteletben kell tartani, ez a demokrácia.”
Szerinte az ukrán hatóságoknak népszavazást kellene tartaniuk, ehhez azonban előbb fel kellene oldani a hadiállapotot. A párbeszéd lehetőségét sem zárta ki:
Ha Zelenszkij készen áll a találkozóra, jöjjön Moszkvába.”
A sajtótájékoztató végén Putyin hozzátette, hogy munkája során igyekszik „nem figyelemelterelő pletykákra és találgatásokra koncentrálni.”
Nyitókép: Maxim Shemetov / POOL / AFP