Magyarország külpolitika Orbán Viktor

Ezt nem láttuk jönni: egy népszerű román influenszer fejtette meg Orbán Viktor titkát!

2025. szeptember 27. 21:57

A népszerű román influenszer azt fejtegeti, miért engedheti meg magának Magyarország, hogy ellent mondjon Amerika és az EU elvárásainak?

2025. szeptember 27. 21:57
null

Óriási eredmény, hogy Orbán Viktor magyar és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetésük során tisztázták, Magyarország miért nem tudja megszakítani a kőolaj- és földgázvásárlást Oroszországtól. Emil Cosman népszerű, romániai származású influenszer is foglalkozott a magyar külpolitikával. 

Hogyan lehetséges, hogy a tenger, atomfegyver és komoly haderővel nem rendelkező Magyarország ellentmond Brüsszelnek és Washingtonnak? 

teszi fel a kérdést a ma már Amerikában élő youtuber. Felidézte, hogy Szijjártó Péter megengedhette magának, hogy az ENSZ közgyűlésén külön egyeztessen Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, miközben Orbán Viktor meggyőzte az orosz energiavásárlás beszüntetését követelő Donald Trumpot arról, hogy Magyarországnak ne kelljen így tennie. 

Az influenszer érdekes magyarázatot talált a „mindössze Dunával és Balatonnal” rendelkező Magyarország külpolitikájára, szerinte a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel ápolt szoros kapcsolat állhat a mögött, hogy hazánk egyszerre ápolhat szoros viszonyt Brüsszellel és Moszkvával, valamint Pekinggel és Washingtonnal is. Emlékeztetett, Magyarország az Egyesült Államokkal együtt nem szavazta meg az ENSZ közgyűlésén Izrael elítélését a gázai események miatt.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***

 

Kanmacska
2025. szeptember 27. 23:04
Ezt nem láttuk jönni! Én viszont látom a magyar nyelv tudatos rontásának tendenciáját a Mandinernél is. Hoppá, mutatjuk!
nagymester-b-2
2025. szeptember 27. 22:45
Van ám még itt valamink, a Dunán meg a Balatonon kívűl, ami a románoknak nincs. Gerincnek hívják.
billysparks
2025. szeptember 27. 22:39
Jó helyen kapisgál.
Hotten Totta
2025. szeptember 27. 22:38
Ez így van. Mindenki tudja.
