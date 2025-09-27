Ezt nem láttuk jönni: egy népszerű román influenszer fejtette meg Orbán Viktor titkát!

Óriási eredmény, hogy Orbán Viktor magyar és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetésük során tisztázták, Magyarország miért nem tudja megszakítani a kőolaj- és földgázvásárlást Oroszországtól. Emil Cosman népszerű, romániai származású influenszer is foglalkozott a magyar külpolitikával.

Hogyan lehetséges, hogy a tenger, atomfegyver és komoly haderővel nem rendelkező Magyarország ellentmond Brüsszelnek és Washingtonnak?

– teszi fel a kérdést a ma már Amerikában élő youtuber. Felidézte, hogy Szijjártó Péter megengedhette magának, hogy az ENSZ közgyűlésén külön egyeztessen Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, miközben Orbán Viktor meggyőzte az orosz energiavásárlás beszüntetését követelő Donald Trumpot arról, hogy Magyarországnak ne kelljen így tennie.

Az influenszer érdekes magyarázatot talált a „mindössze Dunával és Balatonnal” rendelkező Magyarország külpolitikájára, szerinte a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel ápolt szoros kapcsolat állhat a mögött, hogy hazánk egyszerre ápolhat szoros viszonyt Brüsszellel és Moszkvával, valamint Pekinggel és Washingtonnal is. Emlékeztetett, Magyarország az Egyesült Államokkal együtt nem szavazta meg az ENSZ közgyűlésén Izrael elítélését a gázai események miatt.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán