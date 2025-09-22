Ismét Budapestre érkezett a LIBE Bizottság delegációja – ezúttal dicsérték is Magyarországot

Szeptember 16-án és 17-én az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) delegációja Budapestre látogatott. Ezúttal azonban nem a magyarországi jogállamiság helyzetét vizsgálták, hanem a 2014 óta hazánkban működő uniós intézmény, az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (CEPOL) tevékenységét.

A delegáció tagjai, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéhez tartozó Evin Incir svéd EP-képviselő, és a korábban hazájában egészségügyi miniszteri posztot is betöltő Dolors Montserrat, az Európai Néppárt spanyol képviselője voltak. A látogatás végén, szeptember 17-én Dolors Montserrat sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt két nap eredményeiről, és arról, hogyan látja a LIBE a CEPOL működését, és milyen kihívásokkal kell szembenéznie.

Mi a CEPOL feladata? Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) egy 2001-ben alapított uniós ügynökség, amely abból a célból jött létre, hogy a rendvédelmi tisztviselők számára szakirányú képzések által megerősítse az Európai Unió biztonságát. Az ügynökség nemzetközi intézményhálózatot épít ki az uniós tagállamokban a bűnüldözési tisztviselők kiképzésére, amelyek munkáját bűnüldözési együttműködéssel és információcserével kapcsolatos képzéseken keresztül támogatja. A szervezet oldalán olvasható bemutatkozás szerint a CEPOL uniós szervekkel és más nemzetközi szervezetekkel együttműködve azon dolgozik, hogy az unió közösen és hatékonyan léphessen fel a legsúlyosabb biztonsági fenyegetésekkel szemben. Bizonyos mértékig harmadik államok bűnüldözési szerveivel is együttműködik. Az ügynökség központja 2014 óta Budapesten található.

A spanyol képviselő dicsérte az ügynökség munkáját, és hangsúlyozta, a jelenleg Európát érintő biztonsági fenyegetések közepette kifejezetten szükség van egy ilyen intézmény fenntartására és fejlesztésére. Elmondta, a rövid, de intenzív látogatás során több lehetőséget is megtárgyaltak, amivel még hatékonyabbá lehet tenni az ügynökség munkáját, a felmerülő „új kihívások és gyenge pontok” leküzdésére. A látogatás hivatalos címe is erről árulkodik, amely „Az EP-képviselők a belső biztonsági prioritásokról tárgyalnak a CEPOL központjában” nevet kapta az uniós intézmények hivatalos közleményeiben.

A képviselő elmondta, a LIBE Bizottságnak ma sok jogi fenyegetéssel kell foglalkoznia Unió-szerte, a drogcsempészéstől a terrorizmuson és az emberkereskedelmen át az illegális migrációig. Hangsúlyozta, a bizottság elkötelezett a CEPOL dolgozóinak támogatása mellett;