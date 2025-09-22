Ft
migráció LIBE Bizottság CEPOL Budapest Európai Unió

Ismét Budapestre érkezett a LIBE Bizottság delegációja – ezúttal dicsérték is Magyarországot

2025. szeptember 22. 05:36

A látogatás végén tartott sajtótájékoztatón a migráció elleni küzdelemről is kérdeztük az Európai Néppárt spanyol képviselőjét.

2025. szeptember 22. 05:36
null
Ungvári Ildikó

Szeptember 16-án és 17-én az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) delegációja Budapestre látogatott. Ezúttal azonban nem a magyarországi jogállamiság helyzetét vizsgálták, hanem a 2014 óta hazánkban működő uniós intézmény, az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségének (CEPOL) tevékenységét.

A delegáció tagjai, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségéhez tartozó Evin Incir svéd EP-képviselő, és a korábban hazájában egészségügyi miniszteri posztot is betöltő Dolors Montserrat, az Európai Néppárt spanyol képviselője voltak. A látogatás végén, szeptember 17-én Dolors Montserrat sajtótájékoztatón számolt be az elmúlt két nap eredményeiről, és arról, hogyan látja a LIBE a CEPOL működését, és milyen kihívásokkal kell szembenéznie.

Mi a CEPOL feladata?

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) egy 2001-ben alapított uniós ügynökség, amely abból a célból jött létre, hogy a rendvédelmi tisztviselők számára szakirányú képzések által megerősítse az Európai Unió biztonságát. Az ügynökség nemzetközi intézményhálózatot épít ki az uniós tagállamokban a bűnüldözési tisztviselők kiképzésére, amelyek munkáját bűnüldözési együttműködéssel és információcserével kapcsolatos képzéseken keresztül támogatja. 

A szervezet oldalán olvasható bemutatkozás szerint a CEPOL uniós szervekkel és más nemzetközi szervezetekkel együttműködve azon dolgozik, hogy az unió közösen és hatékonyan léphessen fel a legsúlyosabb biztonsági fenyegetésekkel szemben. Bizonyos mértékig harmadik államok bűnüldözési szerveivel is együttműködik. Az ügynökség központja 2014 óta Budapesten található.

A spanyol képviselő dicsérte az ügynökség munkáját, és hangsúlyozta, a jelenleg Európát érintő biztonsági fenyegetések közepette kifejezetten szükség van egy ilyen intézmény fenntartására és fejlesztésére. Elmondta, a rövid, de intenzív látogatás során több lehetőséget is megtárgyaltak, amivel még hatékonyabbá lehet tenni az ügynökség munkáját, a felmerülő „új kihívások és gyenge pontok” leküzdésére. A látogatás hivatalos címe is erről árulkodik, amely „Az EP-képviselők a belső biztonsági prioritásokról tárgyalnak a CEPOL központjában” nevet kapta az uniós intézmények hivatalos közleményeiben.

A képviselő elmondta, a LIBE Bizottságnak ma sok jogi fenyegetéssel kell foglalkoznia Unió-szerte, a drogcsempészéstől a terrorizmuson és az emberkereskedelmen át az illegális migrációig. Hangsúlyozta, a bizottság elkötelezett a CEPOL dolgozóinak támogatása mellett; 

„megvédjük azokat, akik megvédenek minket”.

 Hozzátette, egykori egészségügyi miniszterként kiemelten fontosnak tartja az alkalmazottak mentális egészségének megőrzését, amit szintén szem előtt fog tartani a LIBE-jelentés elkészítésekor.

Ezt követően beszélt a harmadik országokkal történő együttműködésekről, elsősorban az Unióval szomszédos országokkal – Észak-Afrikától a Nyugat-Balkánon és Ukrajnán át a Közel-Keletig –, de többször is kitért a dél-amerikai rendvédelmi szervekkel történő együttműködés megerősítésére. Ennek jelentőségét azzal indokolta, hogy az embercsempészet és a drogkereskedelem ezekben az országokban kiemelten jelen van, és az Unió érdeke is azok visszaszorítása. Megjegyezte, Spanyolország és Portugália révén a közös nyelv miatt bizonyos fokú kapcsolat is fennáll a dél-amerikai országok és az EU között.

„Az európai állampolgároknak joguk van félelem nélkül élni, és részt venni különféle eseményeken, közterületeken sétálni anélkül, hogy veszélyben éreznék a saját biztonságukat.

 A CEPOL hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió biztonságosabb legyen. Büszkék vagyunk arra, hogy a CEPOL egy kiemelkedően működő intézmény, és a magyarok is büszkék lehetnek rá, hogy itt van, Budapesten” – dicsérte az ügynökség munkáját.

Zavaros üzenetek

A Néppárt képviselőjét szaván fogva arról kérdeztük, lát-e szimbolikus vagy akár valós összefüggést aközött, hogy a bűnüldözési szervek utánpótlásáról gondoskodó ügynökség budapesti működése gyakorlatilag egybe esik a migrációs hullám kirobbanásával, és Magyarország volt az első állam, amely már a kezdetektől határozottan és eredményesen fellépett a menekültáradattal szemben.

Montserrat kérdésünkre reagálva gyakorlatilag visszavonta korábbi dicséretét, és arról kezdett beszélni, hogy az Unióban nagyjából ötven ügynökség létezik, ezért egyáltalán nem jelent kiváltságot, ha egy tagállam otthont ad az egyiknek. 

Sőt, elmondta, kifejezetten fontos, hogy minden országban legyen egy uniós ügynökség, amitől az ott élők közel érzik magukhoz Brüsszelt, és nem csak egy távoli intézményként tekintenek az EU-ra.

Az illegális migráció és a terrorizmus visszaszorítására irányuló kérdésünkre pedig csak annyival reagált: „minden kormány harcol a terrorizmus és a maffia ellen, ezért mindenkinek fontos, hogy a CEPOL nem csak megelőzi a bűnözést, hanem fel is lép ellene”.

A migrációs kérdésre később még egyszer kitért, és a migránspaktum mellett érvelt. A Migrációs és Menekültügyi Paktum keretében fogadták el többek között azt a kvótarendszert, amellyel egy „szolidaritási rendszert felállítva” a kevésbé migráció-sújtotta országok migránsokat kéne befogadniuk azokból az országokból, amelyek komoly társadalmi problémákkal küzdenek a bevándorlók miatt. 

Montserrat azt állította, hogy a migrációs paktum azért jó, mert az „EU maga döntheti el, kiket enged be az unióba, és nem a maffiák kezében hagyja a döntést”. 

Arra viszont nem tért ki, hogy sok kormánynak éppen biztonsági aggályai vannak ezzel kapcsolatban, hiszen egy ilyen rendszeren keresztül félő, hogy nem lehetne megfelelően ellenőrizni az áthelyezett migránsokat.

Nyitókép: Mandiner / a szerző saját képe

 

