Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bayer Zsolt publicista Charlie Kirk vélemény

A Kirk-gyilkosság félreérthetetlen üzenet mindenkinek: kussolsz vagy meghalsz

2025. szeptember 12. 16:51

A baloldaliság, a marxizmus és mindaz, ami belőle kinőtt, a terror és az erőszak bölcsője.

2025. szeptember 12. 16:51
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Facebook

„Nyugati világunk iszonyatos jelképe: egy amerikai konzervatív, keresztény fiatalember, kétgyermekes családapa, szabadság feliratú fehér pólóban nyílt vitafórumot tart egy amerikai egyetemen. Egyetemistáknak. Egy eddig ismeretlen mesterlövész kétszáz méterről egyetlen lövéssel megöli őt. Torkon lövi. Ez a politikai gyilkosság félreérthetetlen üzenet mindenkinek: kussolsz vagy meghalsz.

Nyugati világunk iszonyatos jelképe: egy nyugat-európai nagyváros egyik egyetemének egyik óráján téma a Charlie Kirk elleni gyilkosság. És több egyetemista megfogalmazza abbéli véleményét, miszerint Charlie Kirk meggyilkolása jogos volt, hiszen Kirk »fasiszta« volt. A tanár szerint ez is »legitim« vélemény.

Nyugati világunk iszonyatos jelképe: Charlie Kirk egy Utah állambeli egyetemen tartott előadást. Az előadás előtt nevezett egyetem hallgatói egy petíciót indítottak, amelyben azt követelik az egyetem vezetésétől, tiltsa ki az egyetem területéről Charlie Kirköt, mert ők az egyetemet „biztonságos térnek” szeretnék tudni, ahol nem kell szembesül­niük a sajátjukkal ellentétes véleményekkel, hiszen az zavarja és felkavarja őket. Ezt a petíciót hétezren alá is írták…”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2025. szeptember 12. 18:53
Szomorú, de ez az igazság.
Válasz erre
2
0
states-2
2025. szeptember 12. 18:14
A gyilkos kommunista csürhe itt van nálunk is, csak nálunk nehezebb fegyverhez jutni, ezért egyelőre csak virtuálisan gyilkolják nap mint nap Orbánt, meg a Fidesz-szavazókat. A kérdés csak az, hogy ebben az elképesztő diktatúrában, hogy tehetik ezt büntetlenül.
Válasz erre
4
0
A ráció prófétája
2025. szeptember 12. 17:54
Végre elgondolkodhatna Amerika a fegyvertartási hozzáállásán. A Robinson által használt Mauser Model 98 megvásárlásához semmi más nem kellett, csak egy személyi igazolvány. Pár napja, amikor kíváncsiságból rákerestem Youtube-on Charlie Kirkre, pont egy olyan videót adott, amiben a fegyvertartás védelmére kelt. Jelenleg Amerika olyan országokkal van egy kategóriában a fegyvertartási szigor tekintetében, mint Csád, Afganisztán vagy Pakisztán.
Válasz erre
1
0
Majdmegmondom
2025. szeptember 12. 17:48
Örültünk, hogy végre megszabadultunk a sötét XX. századtól, pedig ez most sokkal rosszabb. Genetikai selejtek akarják irányítani a világot, ránk engednek messze földről idevezényelt idegen katonákat százezrével, buzikat és beteg agyú szerencsétleneket nevelnek a fiatalokból és aki ez ellen szólni akar, azt kivégzik (vagy megpróbálják). A közbiztonság is inkább már közbizonytalanság és ki tudja, hogy kelet Európa még álló erődjei meddig állnak még ellent. Komolyan vissza sírom már a XX. századot.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!