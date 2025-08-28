Uszításba kezdett a liberálisok gyöngyszeme: védelmébe vette a kitiltott ukrán parancsnokot

Teljesen kiakadt, magyarul is üzent Zelenszkij: ilyen válaszlépésre számíthat Magyarország
„Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza az üggyel kapcsolatos információkat, és ennek megfelelően reagáljon” – fogalmazott az ukrán elnök.
„Szerintem Brovdi hős, akit egy ruszkibérenc Szijjártó a szájára nem vehetne” – fogalmazott a Momentum egykori elnöke.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy három évre kitiltották Magyarországról a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelősét, Robert Brovdit.
A hír hallatán Tompos Márton azonnal szükségét érezte, hogy megszólaljon és kiálljon a kitiltott parancsnok mellett.
„Szijjártó a Barátság kőolajvezeték támadása miatt kitiltotta Magyarországról a kárpátaljai magyar Robert »Magyar« Brovdit, az ukrán drónalakulatok vezetőjét” – fogalmazott a Momentum egykori elnöke a Facebook-oldalán. Nem aprózta el Tompos, ugyanis már itt valótlanságot állít, hiszen Brovdi saját magát ukránnak vallja.
Szerintem – és a szabad világ szerint – Brovdi hős, akit egy ruszkibérenc Szijjártó a szájára nem vehetne.
Ezért újra eljött az idő a cselekvésre, és hogy megmutassuk: a magyar nép nem egyenlő a putyinista Orbán-kormánnyal. Egészen pontosan 414 eurót küldtem a 414-es drónos felderítő ezred, azaz Magyar madarainak tiszteletére és támogatására” – írta Tompos Márton.
Nyitókép: Tompos Márton Facebook-oldala
Az egyik ügyvéd figyelmeztetett, ha ez megtörténik, nem lesz elegendő börtön Ukrajnában.
Konkrét adatokkal álltak elő Moszkvában.