háború Háború Ukrajnában Robert Brovdi Magyarország Ukrajna Momentum Oroszország Tompos Márton Szijjártó Péter Kárpátalja

Uszításba kezdett a liberálisok gyöngyszeme: védelmébe vette a kitiltott ukrán parancsnokot

2025. augusztus 28. 18:26

„Szerintem Brovdi hős, akit egy ruszkibérenc Szijjártó a szájára nem vehetne” – fogalmazott a Momentum egykori elnöke.

2025. augusztus 28. 18:26
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy három évre kitiltották Magyarországról a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelősét, Robert Brovdit.

A hír hallatán Tompos Márton azonnal szükségét érezte, hogy megszólaljon és kiálljon a kitiltott parancsnok mellett.

„Szijjártó a Barátság kőolajvezeték támadása miatt kitiltotta Magyarországról a kárpátaljai magyar Robert »Magyar« Brovdit, az ukrán drónalakulatok vezetőjét” – fogalmazott a Momentum egykori elnöke a Facebook-oldalán. Nem aprózta el Tompos, ugyanis már itt valótlanságot állít, hiszen Brovdi saját magát ukránnak vallja.

Szerintem – és a szabad világ szerint – Brovdi hős, akit egy ruszkibérenc Szijjártó a szájára nem vehetne.

Ezért újra eljött az idő a cselekvésre, és hogy megmutassuk: a magyar nép nem egyenlő a putyinista Orbán-kormánnyal. Egészen pontosan 414 eurót küldtem a 414-es drónos felderítő ezred, azaz Magyar madarainak tiszteletére és támogatására” – írta Tompos Márton.

Nyitókép: Tompos Márton Facebook-oldala

machet
2025. augusztus 28. 19:29
Ja, a Tompos Marci, a f@szszopó hazaáruló.
Válasz erre
1
0
vovito
•••
2025. augusztus 28. 19:12 Szerkesztve
Majd ha nem lesz mit tankolnod, akkor meg Orbánt vádolod érte. De akkor ki se nyisd a szádat, mert bele lesz tömve a 414 euród. Amit fizettél érte, hogy a magyarok ne tudjanak tankolni.
Válasz erre
3
0
vamonos
2025. augusztus 28. 19:08
Ha majd nem lesz üzemanyag a kutakon, vagy csak kevés és jóval drágábban, akkor mit fog mondani ez az agyhalott? Nyilván a kormányt fogja szidni, véletlenül sem a "hős" lesz a hibás. Arra azért kiváncsi lennék, mennyi magyar vér folyik Brovdi ereiben, de ha ukránnak vallja magát, nem tekinthetjük magyarnak.
Válasz erre
3
0
tapir32
•••
2025. augusztus 28. 19:08 Szerkesztve
Hős? Legyőzte a szivattyút, drónokkal, távoli fedezékből. Brovdi reakciója a kitiltásra, egy éretlen, gyenge személyiségű emberé.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!