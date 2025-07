Nagyot ment Rácz András: szerinte nem járnánk rosszabbul, ha elzárnák az orosz gázcsapokat

Rácz András a Facebook-oldalán szólította meg Orbán Viktort, elemezte az orosz–ukrán háborút, valamint kitért Magyarország energiaellátására is.

„Annak ellenére, hogy Putyin Önnek a szemébe hazudott, Ön pedig ezt – ki tudja, miért, de – elhitte, ezek után mégis többször is találkozott, illetve beszélt az orosz elnökkel. Lavrov pedig többször találkozott személyesen az Ön külügyminiszterével, mint a belorusz külügyminiszterrel, pedig Oroszországnak Belarusz az egyetlen valódi katonai szövetségese” – fogalmazott az elemző. A dolog egyébként nem túl bonyolult, elég csak a magyar miniszterelnök békemissziójára gondolni, vagy Magyarország energiaellátására. Ez a két kézenfekvő ok vezérelte a magyar miniszterelnököt, amikor találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Ráadásul azt sem árt kiemelni, hogy Orbán Viktor a békemissziós útja során hamarabb járt Ukrajnában, mint Oroszországban, amiről az elemző még véletlenül sem számolna be.

A magyar energiaellátásról

Rácz András a két ok közül pusztán az energiaellátást emelte ki, azt is kiforgatva. „Vajon miért ápolják Önök ezt a nagy barátságot az oroszokkal? Reméljük, hogy Ön egyszer majd ennek a részleteiről is beszámol a Harcosok Klubjának. (Az energia-szállítások mint indok csak mese: Magyarország valójában nem kapja olcsóbban az orosz gázt, mint a világpiaci ár. Szóval ez nem érv.)”

Az orosz gáz alternatívájaként gyakran szóba hozott LNG kapcsán korábban már felhívtuk a figyelmet: míg a hosszú távú

orosz vezetékes gáz ára jellemzően 20–27 euró/MWh körül mozog (a Gazprom-mal kötött szerződések alapján), addig az LNG ára 33–50 euró/MWh is lehet,

sőt ennek szélsőséges kilengései is előfordulhatnak. Az LNG ugyanis világpiaci termék, így az ára érzékenyen reagál a nemzetközi kereslet-kínálat változásaira, geopolitikai eseményekre, logisztikai fennakadásokra.

Búcsút inthetnénk a rezsicsökkentésnek

Ráadásul a Mandiner is beszámolt róla, hogy a Századvég elemzése szerint az orosz energiahordozók teljes betiltása következtében a gázárak megduplázódását és a magyar energiaszámla 1100 milliárd forintos megugrását eredményezné, miközben a rezsicsökkentési program fenntarthatatlanná válna.