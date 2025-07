Klánok, korrupció, drog: megrázó dokumentumfilm rántja le a leplet a német valóságról

A Focus arról ír cikkében, hogy az alkotók – élükön Arnd Piechottka rendezővel – belső informátorokkal és exkluzív kutatásokkal dolgoztak. A film szerint a bűnszervezetek hatalmas vagyont halmoznak fel illegálisan, miközben szoros hálózatot építettek ki, amely már a rendvédelmi szerveket is elérte.

Egy tapasztalt tartományi nyomozó a filmben úgy fogalmaz: „Van olyan rendőrőrs, ahol kétségbeesés uralkodik. Ha lehallgatásokat végzünk, rendre előfordul, hogy rendőrök neve is felmerül az ügyekben. Ez őrület, szinte hihetetlen.”

A dokumentumfilm új nyomozásokat is bemutat, amelyek szerint több rendőr egy klánok által ellenőrzött térségben készpénzért és luxuscikkekért cserébe szolgálati információkat adott át, illetve fedezte a drogkereskedelmet.

Egy rendőr a műsorban úgy nyilatkozott: „Másnap egészen más érzéssel megy be az ember dolgozni. Attól félünk, hogy a mellettünk ülő kolléga is megvásárolható, ami akár veszélybe is sodorhat bennünket.”

A dokumentumfilm megszólaltat klántagokat is, akik arról beszélnek, hogy a vámhatóságokhoz is vannak kapcsolataik. Egy megszólaló szerint: „Aki a vámon belülről irányít, az gyakorlatilag bármit megtehet. Ez a kapu a legtöbb üzlet előtt.”

A film a magánszektorban is kimutatható korrupciós mechanizmusokat tárja fel, amelyek – a klánstruktúrák révén – új szintre emelkedtek. Karin Holloch, a Transparency International németországi szervezetének munkatársa szerint: „A klánok olyan korrupciós módszereket alkalmaznak, amelyek kombinálják a klasszikus zsarolást, befolyásolást és megfélemlítést – ez viszonylag új jelenség a korrupciókutatásban.”

A dokumentumfilm központi kérdése: „Tehetetlen a német állam?” – és a válaszai nyugtalanító képet festenek az állami intézmények átszövöttségéről és a szervezett bűnözés térnyeréséről.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

