Kifakadt az ukrán főparancsnok: szinte mindenből hiány van az ukrán hadseregben

Ukrajna további légvédelmi rendszereket, rakétákat és a Biden-korszakban bevezetett, orosz célpontok elleni csapásokat korlátozó intézkedések feloldását kéri nyugati szövetségeseitől – írja a Washington Post. Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok a lapnak nyilatkozva kiemelte, hogy az orosz erők ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadják az ukrán városokat.

Szirszkij szerint a Patriot rendszerek, drónelhárító fegyverek, repülőgépek, valamint ATACMS és Taurus rakéták segítenének az orosz támadások visszaverésében és az orosz fegyvergyártás lassításában, ha korlátozások nélkül használhatnák őket. „Mindent célba vesznek – repülőtereket, lakóterületeket, infrastruktúrát. Ballisztikus rakétákra van szükségünk, hogy válaszolni tudjunk” – mondta. Nem nyilatkozott viszont az ukrán ATACMS-készletek állapotáról, de közismert, hogy Ukrajna ezekből is hiányt szenved. Szirszkij szerint a hadsereg helyzetét az is nehezíti, hogy hiány van 155 mm-es lövedékek és páncélozott járművekből is. „Bátor katonáink vannak, de modern védelmi eszközökre van szükségük” – fogalmazott.

A mozgósítás nehézségeiről szólva Szirszkij elismerte, hogy az „orosz propaganda” és a toborzóközpontok elleni támadások akadályozzák az erőfeszítéseket. A tábornok ugyanakkor elutasította a visszavonulás ötletét.