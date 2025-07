Fellélegezhetnek a túszok, sosem volt még ilyen közel a paktum a Hamásszal

Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy megállapodjunk a Hamásszal az izraeli túszok szabadon engedéséről – jelentette be Donald Trump különleges megbízottja, Adam Boehler csütörtökön, az Aspeni Biztonsági Fórumon. Hozzátette, nincs könnyű dolguk, mert a palesztin terrorszervezet nagyon makacs, és nehéz meggyőzni – írta meg a Politico. Boehler elmondta, Izrael Irán elleni katonai sikerei hozzájárultak ahhoz, hogy sikerüljön meggyőzni a Hamászt a túszok szabadon engedéséről, és bízik benne, hogy ez most már valóban meg fog valósulni.

Ugyanakkor „nagyon keményfejűnek” nevezte a Hamászt, és elmondta, a közvetlen tárgyalások nem voltak zökkenőmentesek.

„Továbbra is kitartanak. Hiába zúzta szét őket Izrael, még mindig is azt hiszik, hogy számít a szavuk” – mondta Boehler. A különmegbízott azt is hozzátette, hogy ha a megállapodás mégis meghiúsulna, az éppen a Hamász makacssága miatt lesz.

Szóba hozta még az Ábrahám-megállapodások jelentőségét is, amelyekhez az arab országok a Közel-Keleten vívott háborúk ellenére továbbra is tartják magukat.

Hangsúlyozta, ennek köszönhetően Izrael most sokkal jobb helyzetben van, mintha évekkel ezelőtt kellett volna háborúznia.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP