Damoklész kardja lebeg Von der Leyen feje felett: minden hatalmától megfoszthatják

Az Európai Parlament a jövő héten vitázik és szavaz az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról – számolt be róla a Hír TV.

A kezdeményező, a Gheorghe Piperea, az ultrakonzervatív AUR párt román képviselője már múlt héten bejelentette, hogy összegyűjtötte a kellő számú aláírást az eljárás megindításához.

– hívta fel rá a figyelmet Németh Andrea. A fejlemény az ügyben, hogy a források szerint a képviselők aláírásait most ellenőrzik és hitelesítik a Parlament szolgálatai, és be is jelentették az eljárás következő lépéseit. Amint az érvényesítési eljárás befejeződik, Roberta Metsola elnök hivatalosan tájékoztatja az európai parlamenti képviselőket, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtottak be.

A bejelentést követően legalább 24 órával plenáris vitát kell kitűzni a bizalmatlansági indítványról, és a vita megkezdését követően legalább 48 órával szavazást kell tartani az ügyről. Parlamenti források az Euronewsnak elmondták, hogy a vitára július 8-án, kedden kerülhet sor,

a szavazásra pedig július 10-én, csütörtökön, feltéve, hogy Metsola elnök a hét végéig bejelenti az indítványt.

A bizalmatlansági indítvány elfogadásához a leadott szavazatok legalább kétharmadának, azaz az összes képviselő többségének támogatására lenne szükség. Erre nagyon kevés az esély, de mint az indítványozó képviselő fogalmazott: biztos benne, hogy a többség még mindig Von der Leyen mellett van, és nem fogják lemondásra kényszeríteni, de reméli, hogy a kezdeményezés „kinyithatja Pandóra szelencéjét”, és további bizalmatlansági indítványokat ösztönözhet az elkövetkező hónapokban.

Az indoklás

A bizalmatlansági fő oka a Pfizer-botrány, melyben az Európai Bíróság Ursula von der Leyen ellen döntött. „Jövő héten tehát érdemes követni az ezzel kapcsolatos híradásokat” – mutattak rá.