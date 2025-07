Botrányos döntést támogattak Magyar Péterék – ez akár romba is döntheti a Tisza Pártot

A bölcselet szerint „a víz a béke forrása lehet, de konfliktusokat is szülhet, ha nem hozzáférhető egyenlően vagy szennyezett”.

Mások azt mondják, hogy „a víz az élet alapja, és gyakran metaforaként használják a mélység, a tisztaság vagy a változás kifejezésére”.

Magyar Péter esetében ezúttal is az ellenkezőjéről lehet szó. Számára a víz minden, csak nem a béke forrása, még csak nem is a tisztaság kifejezése.

Az Európai Parlament szerint a jelenlegi gyakorlat, miszerint több tagállamban – így Magyarországon is – gyakran ingyenesen jutnak hozzá az öntözővízhez, nem fenntartható.

Hogy miért nem, arról nem szól a fáma.

Bár ha Brüsszel mai vezetésére gondolunk, akkor akár egyértelmű is lehet. Mert számukra, illetve globalista uraiknak – akik Marionett-figuraként mozgatják őket – csak az a jó, ami Európa 450 millió lakosának rossz.

Orbán Viktor a Parlamentben Keresztes László Lórándnak kifejtette:

„Szeretném, ha tudnák, Magyarországról több víz távozik, mint amennyi bejön. Ez azt jelenti, hogy nekünk van felesleg. Magyarország ma semmilyen vízhiányban nem szenved.”

Ez a kormányfői kijelentés maga a tisztesség szimbóluma.

A dokumentum ugyanis szembemegy a magyar kormány azon céljával, hogy az öntözés továbbra is ingyenes maradjon. A Tisza Párt képviselői egy külön pontját is támogatták a szövegnek, amely kifejezetten arra szólítja fel a tagállamokat, hogy vezessenek be olyan vízdíjakat, amelyek a szolgáltatás teljes költségét megtérítik.

A jelentés 91. pontja kimondja: „minden vízfelhasználónak »valóban és arányosan« hozzá kell járulnia a vízszolgáltatás költségeihez.”

A Fidesz EP képviselői nem támogatták a jelentést, se külön a 91-es pontot.

Gondolom, ez egyáltalán nem lepte meg a kedves olvasót.

***