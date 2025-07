„Nincsenek véletlenek

Az alaphírt már mindenki ismeri: a kárpátaljai Sebestyén Józsefnek azért kellett meghalnia, mert nem akart a háborúba menni, meghalni! Erőszakkal begyűjtötték az ukrán toborzótisztek, brutálisan megverték, majd nem sokkal később meghalt. 45 évet élt.

Ma már azt is tudjuk, hogy Sebestyén József tragédiája nem egyedi eset! Az Európa Tanács jelentése szerint az ukrajnai kényszersorozások kapcsán rendszeresek a kínzások, bántalmazások, és haláleset is többször előfordult már.

Brüsszel mégis hallgat! Nemcsak Sebestyén József ügyében, hanem mindig. Pedig az Európa Tanács jelentését ismerniük kell a brüsszeli vezetőknek, de nem vesznek róla tudomást, félre fordítják a fejüket, becsukják a szemüket. Hiszen Ukrajna egy mintaállam, ott nem lehetnek emberi jogi problémák! És kész.

Csakhogy Magyarország a héten a legmagasabb diplomáciai szintre emelte a brutális kényszersorozások ügyét, és így a cinkos hallgatás már kezdett kínossá válni Brüsszel számára.

Ekkor hirtelen, a semmiből felbukkant egy kárpátaljai magyar, és nyilatkozott az Euronews csatornának: nincs itt semmi látnivaló, nem a sorozás miatt halt meg Sebestyén József. Értjük. Van azonban néhány izgalmas adalék:

– A Kijev és Brüsszel számára is kedvezően nyilatkozó magyar férfi hosszú időt szolgált az ukrán hadseregben.

– A mai napig kapcsolatban áll az Ukrán Biztonsági Szolgálattal, a hírek szerint jól ismeri Ukrajna budapesti nagykövetét.

– Ennél is »furcsább«, hogy a férfi 10 napos késéssel világosodott meg, 10 nap után döbbent rá, hogy tudja, mi történt (és mi nem történt) Sebestyén Józseffel. De nem kiírta a Facebook oldalára, ahogy az manapság szokás, nem egy helyi újságírót keresett meg, még csak nem is egy magyarországi szerkesztőségnek küldött egy üzenetet. Hanem az Euronews nevű nemzetközi tévécsatornának nyilatkozott! Igen, élte az átlagos életét Kárpátalján, majd hirtelen úgy döntött, találkozik az Euronews nemzetközi médiaóriás stábjával és nekik elmeséli, amit Sebestyén Józsefről tud (meg azt is, amit állítólag tud…)

Ja, majdnem elfelejtettem! Az Euonews a bő 30 évvel ezelőtti alapítása óta ezer szállal kötődik az Európai Bizottsághoz.

Aha. Így már világos. Véletlenek nincsenek!”

Nyitókép forrása: SERGEY BOBOK / AFP