Von der Leyen nehéz napjai: három ok, ami miatt nagyon nem lennénk most a Bizottság elnökének a helyében

Jelenleg is tart az EU-csúcs Brüsszelben a tagállamok állam- és kormányfőinek részvételével, amelyen jelen van az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is, aki számára az elmúlt időszak nem alakult a legideálisabban. Bár nagyjából egy évvel ezelőtt az Európai Parlament újraválasztotta a Néppárt politikusát az Európai Bizottság elnökévé, mára már saját pártcsaládjában is akadnak komoly kritikusai. Nemrég arról számoltunk be, hogy a Bizottság elnöke közel került a bukáshoz, ugyanis bizalmatlansági indítványt kezdeményezhetnek ellene, amelyet még a Néppártból is vannak, akik támogatnak.