Rendkívüli: sosem volt még ilyen közel a bukáshoz Ursula von der Leyen, mutatjuk a részleteket!

Bizalmatlansági indítványt kezdeményeznek Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök ellen a júliusi európai parlamenti plenáris ülésen – értesült lapunk brüsszeli forrásokból.

A lényeg: ha az EP képviselőinek több mint kétharmada megvonja bizalmát a brüsszeli testülettől, akkor az egész bizottságnak testületileg le kell mondania.

Az indítvány indoklásában állítólag olyasmik szerepelnek, mint

„az európai források nem megfelelő kezelése”

„a nemzeti választásokba való visszaélésszerű beavatkozás”,

és „a Pfizerhez hasonló vállalatokkal való kapcsolatok átláthatóságának hiánya” a koronavírus-járvány kapcsán.

Brüsszeli forrásaink úgy tudják, számos pártcsalád EP-képviselője állt be a javaslat mögé aláíróként.

Nem csak a jobboldali Konzervatívok és Reformerek, a Patrióták Európáért és a Szuverén Nemzetek Európája,

de baloldali és von der Leyen saját pártcsaládja, az Európai Néppárt képviselői is szignózták a bizalmatlansági indítványt,

amely így elérte a szükséges aláírók számát, és mindenképpen júliusban az EP asztalára kerül szavazásra.

A szabályok

A bizottság elleni bizalmatlansági indítvány feltételeit az Európai Parlament eljárási szabályzatának 131. cikke határozza meg. Indítványt legalább a képviselők tizede kezdeményezhet, ami jelenleg minimum 72 főt jelent. Ha azonban az előző két hónapban már volt hasonló szavazás, új indítványt csak a képviselők legalább egyötöde, azaz minimum 144 fő terjeszthet elő.

Az indítványban szerepelnie kell a „bizalmatlansági indítvány” kifejezésnek, valamint az indoklásnak, és azt a Bizottság is megkapja. Az EP elnöke a kézhezvétel után azonnal tájékoztatja a képviselőket. A vitát legalább 24 órával később lehet megtartani, a szavazásra pedig legkorábban 48 órával a vita kezdete után kerülhet sor, név szerinti szavazással. Ha a plenáris ülés idején nyújtják be az indítványt, akkor a vita még megtartható, de a szavazás csak a következő ülésen történhet meg.

Az indítvány elfogadásához a leadott szavazatok kétharmada és az összes képviselő többségének támogatása szükséges – jelenleg legalább 361 szavazat. Az eredményről értesíteni kell a Tanács és a Bizottság elnökét.

Legutóbb 2014-ben került sor szavazásra a Juncker-bizottság ellen, a „Lux-Leaks” botrány kapcsán. Az indítványt az EP akkor elutasította. Azóta több próbálkozás is volt, például 2022-ben, amikor a Renew frakció tiltakozott a lengyel helyreállítási terv jóváhagyása miatt. Mivel azonban nem gyűlt össze elég aláírás, az indítvány hivatalosan nem került benyújtásra.

A korrektség kedvéért azért érdemes hozzátenni: az EP eddig 13 alkalommal nyújtott be bizalmatlansági indítványt, de egyszer sem sikerült elérni a szükséges többséget.

Viszont mindenképpen üzenetértékű lesz az, hogy hogyan szavaznak majd róla a képviselők, amely üzenet elsődleges címzettje von der Leyen.

Azt is érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a bizalmatlansági indítványról szóló szavazás megnyerése sem garantálja adott esetben egy-egy bizottság túlélését, így von der Leyenékét sem. Ahogy a Financial Times is írta nemrég, Jacques Santerék bizottsága 1999-ben csalás vádjai és az átláthatóság hiánya miatt kénytelen volt lemondani, noha a szavazást magát sikerült megnyerniük.

Ezek nem von der Leyen napjai

Az elmúlt napok nem termettek túl sok babért az Európai Bizottság néppárti elnökének.

Kedden maga az Európai Parlament jogi ügyekkel foglalkozó bizottsága javasolta, hogy az EP perelje be a bizottságot, amiért az megkerülte az európai parlamenti képviselőket egy 150 milliárd eurós fegyverkezési hitelprogram gründolásában, a javaslatot pedig elsöprő többséggel el is fogadták.