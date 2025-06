Tömeges holttestátadás: újabb 1200 ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország

Ukrajna pénteken átvette az orosz fél által visszaszolgáltatott 1200 elesett katona holttestét, a hadifoglyok és halottak cseréjéről szóló egyezmény részeként – írta meg a Reuters.

„Az orosz fél szerint a holttestek ukrán állampolgárokhoz tartoznak, köztük katonákhoz”

– jelentette a fogolycseréket koordináló bizottság a Telegramon.

A közlés szerint szakértők azonosító vizsgálatokat fognak végezni a testeken. A bizottság fényképeket is közzétett, amelyeken védőruhás emberek láthatók a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának logójával ellátva, amint vasúti kocsik mellett állnak és sétálnak egy meg nem nevezett helyszínen.

Az ukrán fél a hét elején már hazaszállította 1212 katona holttestét, akik az orosz invázió kezdete óta zajló háborúban vesztették életüket. A két ország jelenlegi megállapodása szerint mindkét fél akár 6000 holttestet is visszaszolgáltathat, valamint sor kerül a beteg, súlyosan sebesült és 25 év alatti hadifoglyok cseréjére is.

A héten három hadifogolycsere is lezajlott Ukrajna és Oroszország között, de a felek nem közöltek pontos adatokat az érintettek számáról.

Nyitókép: Handout / Coordinating Headquarters for the Treatment of Prisoners of War / AFP

***