Nos, a képen az »elrabolt« Greta éppen vizet és szendvicset kap az izraeli hadsereg elit katonájától, akik elszállítják a legénységet az asdodi kikötőbe, majd szabadon távozhatnak az országból.

Greta propagandája nem csak azért gusztustalan, mert hemzseg az antiszemita hazugságoktól, és Hamasz-mentegető kijelentésektől, hanem azért is, mert még most is vannak többek között európai állampolgárok is (köztük egy magyar) Gázában, akiket VALÓBAN ELRABOLTAK, elvittek az otthonukból, ahol aludtak, idestova több mint 612 napja. Lemészárolták a szeretteiket, barátaikat és szomszédaikat, felgyújtották a házukat. És most KÍNOZZÁK, ÉHEZTETIK őket alagutakban és pincékben, ahelyett, hogy szabadon engednék őket.

Greta értük nem aggódik, értük nem sír, nekik nem visz segélyszállítmányt. Neki csak a szelfihajója fontos, amivel megint végre ő maga lehet a középpontban, miközben valójában magasról tesz a gázai civilekre éppúgy, ahogyan a klímaváltozásra is tett.