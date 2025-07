Sokk, megdöbbenés, düh: így reagált Európa Karácsony Gergely elképesztő tettére

Elözönlötték a kommentek Geert Wilders X-bejegyzését, amely arról szól, hogy Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere náci karlendítéssel nyomatékosította szavait a Pride-on. A holland politikus azt írta: „A budapesti polgármester Hitler-köszöntést mutat be, miközben az amszterdami GL/PvdA-s polgármester nevetve áll mellette. Már egyáltalán nem szégyellik ezt az antiszemita náci gesztust.”

Nem értem, mit mond magyarul, de amikor egy épületre akarok mutatni, akkor az ujjammal teszem, nem a tenyeremmel

– szögezte le egy hozzászóló. Karácsony Gergely stábja egyébként épp ezzel védekezett: szerintük a Karmelitára mutatva mondta azt, hogy „nincs hatalmuk felettünk”.

Több felhasználó is megjegyezte, hogy miközben Elon Musk hasonló eseténél a baloldali média és influenszerek hetekig gyalázták az amerikai milliárdost, addig most, amikor egy baloldali politikus mutat be náci köszöntést, hirtelen mindenki a védelmére kell.

Kedves amszterdami polgármester: meg tudná magyarázni, miért áll egy színpadon egy szélsőbaloldali személlyel, aki Hitlert idézi?

– tette fel a kérdést egy holland.

Más pedig azt írja: „A budapesti polgármester a Pride-on bemutatta, hogyan kell harcolni az autoriter vezetés ellen. Egy nagyon gyengéd és szeretetteljes gesztussal, amely a XX. század egy sötét fejezetéből származik…”