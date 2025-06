Miközben Pakisztánban iskolabuszokat robbantanak fel: az ENSZ-ben most ők mondják meg, mi számít terrornak

Pakisztán jelentős diplomáciai győzelmet aratott: 2025-ben a Biztonsági Tanács (UNSC) két, terrorizmussal foglalkozó testületében is vezető szerepet kapott.

A Counter-Terrorism Committee (Ellenterrorista Bizottság) alelnöki posztja mellett Pakisztán megszerezte az 1988-as tálib embargóbizottság elnökségét is.

Ez komoly nemzetközi presztízst biztosít az országnak – miközben a pakisztáni belpolitika és a regionális helyzet továbbra is instabil – számolt be róla a The Express Tribune.

A külpolitikai előrelépés árnyékában az országon belül komoly biztonsági válság bontakozott ki az elmúlt hónapokban.

Május 21-én Balochistan tartományban, Khuzdarban egy iskolabusz robbant fel: legalább 11 ember – köztük 8 gyermek – vesztette életét, további 53-an megsérültek.

Ez a tragédia ismét ráirányította a figyelmet a régióban aktív radikális szakadár csoportokra, és megerősítette India vádjait Pakisztánnal szemben.

Szintén májusban, Észak-Waziristan Hurmuz nevű falujában egy dróntámadás következtében négy gyermek halt meg. A helyi közösségek megosztottak a felelősség kérdésében. A terrorcselekmények tovább növelték a társadalmi bizonytalanságot – éppen akkor, amikor Pakisztán ENSZ-beli szerepe egyre hangsúlyosabbá válik.

A térségben komoly feszültséget keltett az áprilisi, Pahalgamban elkövetett támadás is, amelyben 26 civilt – többségükben hindu hátterű turistát – gyilkoltak meg Indiában.

Pakisztán tagadja az érintettségét, India viszont azzal vádolja, hogy támogatja a támadások mögött álló terrorszervezeteket. Az incidens nyomán India felfüggesztette az Indus-vízszerződést, valamint katonai műveleteket indított – tovább élezve a két nukleáris hatalom közötti konfliktust.