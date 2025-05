Kitörhet-e az atomháború India és Pakisztán között?

Május 12-én Narendra Modi indiai miniszterelnök egy beszédében úgy fogalmazott:

Nem toleráljuk a nukleáris zsarolást, Indiát nem félemlíthetik meg nukleáris fenyegetésekkel.”

Hozzátette:

Bármely terrorista-menedék, amely ennek ellenkezőjét feltételezi, pontos és határozott csapásokkal fog szembesülni.”

Becslések szerint a két ország külön-külön nagyjából 170 atomfegyverrel rendelkezik. Ezek jó része szárazföldi és tengeri platformokról vethető be, míg a szakemberek azt valószínűsítik, hogy a légi célba juttatás terén Indiáé az előny.

A véletlen is katasztrófához vezethet

Míg India hivatalosan továbbra is elkötelezett az 1998 óta életben lévő, a nukleáris támadás megindítását tiltó doktrínája mellett, ez az álláspont 2003 óta egyre kevésbé sziklaszilárd (vegyi vagy biológiai támadásokra válaszul ekkortól engedélyezték a nukleáris válaszcsapást).

A szakértők szerint, bár Pakisztán nem rendelkezik hasonló szabályozással, náluk is léteznek azok a vörös vonalak, amelyek ilyen jellegű válaszcsapást válthatnak ki: jelentős területi veszteség, kulcsfontosságú katonai eszközök megsemmisülése, gazdasági ellehetetlenítés vagy politikai destabilizáció.

A BBC összefoglalója kiemeli, hogy a nukleáris eszkaláció akár véletlenül is bekövetkezhet:

Elég egy emberi mulasztás, egy hacker- vagy terrortámadás, egy számítógépes hiba, a műholdakról származó téves adat vagy egy instabil politikai vezetés.

Nincs ok az optimizmusra

„Amikor nukleáris fegyverek bevetésétől is tartani kell, mindig elfogadhatatlan mértékű veszély áll fenn” – nyilatkozta John Erath, a Fegyverzet-ellenőrzési és -korlátozási Központ (Center for Arms Control and Non-Proliferation) vezető politikai igazgatója a BBC-nek.

Az indiai és a pakisztáni kormány a múltban már megoldotta ezeket a helyzeteket, így a kockázat alacsony. De az atomfegyverek esetében még egy kis kockázat is túl jelentős.”

A szakember szerint ugyanakkor a nukleáris fegyverek jelenléte olyan állandó kockázatot hordoz magában, amelyet soha nem lehet teljesen kizárni, függetlenül attól, hogy mennyire tapasztalt a vezetés, vagy mennyire visszafogottak a szándékok.

Fotó: Getty Images