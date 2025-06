„Meglehetősen bátor dolog volt a lengyel intézetek részéről, hogy tegnap este fél százalékos győzelmet jeleztek az exit pollok alapján a liberálisabb jelöltnek, a varsói főpolgármesternek, Rafal Trzaskowskinak.

Nem is értettem, bár nem kell nekem mindent értenem, de a szavazóhelyiségeket elhagyók közléséből ilyen pontossággal nem lehet megmondani, hogy mi lesz a végeredmény, csak azt hogy az rendkívül szoros lesz, és hogy Lengyelország mélyen megosztott. És kábé ennyi is, ami a lengyel elnökválasztásból megállapítható, és akkor is ennyi lenne, ha végül nem a konzervatívabb Karol Nawrocki nyert volna. Akkor is a lesajnált jobbosok mögött állt volna a közvélemény fele, és így sem söpörték el a lengyelek a kormányt.”