Los Angelesben kijárási tilalmat rendeltek el a zavargások miatt

Kijárási tilalmat rendelt el Karen Bass polgármester Los Angeles zavargásoktól sújtott térségeiben. Bár kedden napközben még csak fontolóra vette a lépést, estére több városrészre is kiterjesztette az intézkedést – írta meg a BBC. A rendkívüli korlátozás este 8 órától másnap reggel 6-ig van érvényben. Jim McDonnell rendőrfőnök közölte, hogy

aki megszegi a tilalmat az érintett zónában, azt letartóztatják”.

A döntést a hatóságok adatokkal is alátámasztották, ugyanis szombaton 27, vasárnap 40 embert vettek őrizetbe, míg hétfő éjjel után már 197 letartóztatásnál jártak, köztük 114 újabb intézkedéssel. A kijárási tilalom egyelőre a metropolisz mindössze egy négyzetmérföldes területére – nagyjából 2,6 négyzetkilométerre – terjed ki. A polgármester hangsúlyozta, hogy a médiamunkásokat és a hajléktalanokat sem fogják vegzálni, de szerinte a bevándorlási razziák miatt kirobbant erőszakos események már elkerülhetetlenné tették az intézkedést. Karen Bass egyúttal felszólította Donald Trump elnököt, hogy állítsa le a bevándorlási hivatal rajtaütéseit.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó is reagált az eseményekre egy televíziós beszédben, melyben „hatalommal való visszaélésnek” nevezte Trump fellépését. Úgy fogalmazott, hogy ezzel az emberek, a rendőrök és a Nemzeti Gárda kivezényelt tagjai is veszélybe kerültek. Bár tiszteletét fejezte ki a Nemzeti Gárda felé, kijelentette:

nincs keresnivalójuk Los Angeles utcáin, őket konkrét harcra képezték ki”.

Newsom hozzátette: „Kalifornia folytatja a harcot” a demokráciáért, és bírálta a republikánus kongresszusi képviselőket, amiért szerinte „nem tesznek semmit”. Egyúttal a tüntetők egy részéhez is szólt: „Kérem, kérem, csináljuk ezt békésen!” A feszültségek nem korlátozódnak Kaliforniára, ugyanis New Yorkban is egyre erőszakosabb tüntetések zajlanak. A hatóságok itt eddig 45 személyt tartóztattak le, kedd este pedig a manhattani Foley Square-n egy csoport tüntetőt rendőri gyűrűbe zártak.

A Fehér Ház kommunikációs igazgatója, Steven Chung sem maradt adós a válasszal. Newsom kritikájára reagálva személyeskedő hangnemben fogalmazott:

NewScumnak Kamala vagy Biden vesztes kampánycsapatát kellett felbérelnie, mert azt mondja: »ez veszély a demokráciára«”

A szójátékkal Kamala Harrisre és Joe Bidenre célzott, akik Chung szerint politikailag megbuktak. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az amerikai kormány már a tengerészgyalogság 700 tagját is mozgósította, hogy támogató feladatokat lássanak el a Nemzeti Gárda egységei mellett. Hétfőn ismét összecsapások zajlottak Los Angeles utcáin a bevándorlási hatóságok ellen tüntetők és a rendőrség között.

