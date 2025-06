Letaglózó számok érkeztek: iszonyatos demográfiai tragédia zajlik Ukrajnában

Sebestyén Géza közgazdász, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) gazdasági műhelyének igazgatója Facebook-bejegyzésében figyelmeztetett: súlyos demográfiai válság zajlik Ukrajnában. Az általa közölt adatok szerint az országban jelenleg mindössze 6 születés jut 1000 főre, ami a legalacsonyabb érték a vizsgált országok között.

Ezzel párhuzamosan a halálozási arány a legmagasabb: 18,6 fő 1000 lakosra vetítve.

A közgazdász arra is rámutatott, hogy ha ezek a tendenciák tartósan fennmaradnak, Ukrajna népessége a XX. század végi több mint 50 millióról a XXI. század végére akár 15 millió alá is csökkenhet. Sebestyén bejegyzésében grafikonokra is hivatkozott, amelyek az ukrán népesedési folyamatokat nemzetközi összevetésben mutatják be. A poszt komoly társadalmi és gazdasági következményekre utal, amelyek a háború sújtotta ország jövőjét is meghatározhatják.