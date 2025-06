Lengyelország kemény üzenetet küldött: figyelmeztették Németországot, ennek nem lesz jó vége

A Der Spiegel szerint a német kormány határpolitikájának szigorítása miatt Varsó is lépésre készül: Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy már az idei nyáron részleges határellenőrzéseket vezethetnek be Németország felé. Tusk a parlamentben elmondta: „Nagyon valószínű, hogy ettől a nyártól részleges ellenőrzéseket vezetünk be.” Hangsúlyozta, hogy ha a határhelyzet feszültté válik, Lengyelország nem fog habozni ideiglenes intézkedéseket hozni – akár Németországgal, akár más szomszédos államokkal szemben.

Tusk ugyanakkor elismerte: a lépés jelentős nehézséget okozna azoknak a lengyeleknek, akik nap mint nap Németországba járnak dolgozni.