Lángokban az orosz légierő szíve: újabb ukrán dróntámadás érte az egyik legfontosabb stratégiai olajbázist

Ukrajna ismét célba vette az oroszországi Engels városában található stratégiai üzemanyag-bázist, amely az orosz légierő egyik legfontosabb ellátóközpontja. A június 6-án végrehajtott éjjeli dróntámadás következtében hatalmas tűz ütött ki az olajfinomító területén, amely az Engels-2 légibázis gépeit – köztük a nukleáris fegyverek hordozására is képes Tu–95 és Tu–160 típusú bombázókat – látja el üzemanyaggal. A csapásról készült látványos videófelvételek gyorsan elárasztották a közösségi médiát: a lángok és a gomolygó füstoszlopok messziről is jól láthatók voltak – adta hírül a Kyiv Independent.

A támadással kapcsolatban a szaratovi régió kormányzója, Roman Buszargyin is megszólalt, aki egy ipari létesítmény elleni dróntámadásról és annak következtében kitört tűzről számolt be. Bár a hivatalos orosz kommunikáció továbbra is szűkszavú, a helyszíni felvételek alapján egyértelmű: az ukránok ismét az Engels közelében található olajbázist célozták meg. A Roszaviacija szerint a környék légiközlekedését is korlátozni kellett a támadások miatt, a város egyik lakóépületét pedig szintén találat érte.

A Kristal nevű olajfinomító már korábban is célkeresztbe került: 2024 januárjában egy hasonló ukrán támadás következtében napokig tartott a lángok megfékezése. Mostani megsemmisítése súlyos csapást jelenthet az orosz stratégiai bombázóflottára,

hiszen az Engels-2 bázis gépei rendszeresen indítanak rakétatámadásokat ukrán területek ellen.

A mostani támadás egy szélesebb műveletsorozat része. Az ukrán hírszerzés június elején indította el a „Pókháló-hadműveletet”, amely során már több mint 40 orosz bombázót semmisítettek meg vagy rongáltak meg különböző légibázisokon, köztük Belajában, Ivanovóban és Olenyában. A kár nagyságát hétmilliárd dollárra becsülik. Az Engels-2 bázis márciusban is célpont volt, akkor a jelentések szerint 96 robotrepülőgép semmisült meg.