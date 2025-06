Kanada vigyázzban állva várja Donald Trump látogatását

A kanadai CTV News összeállításában felidézte, a 2018-as G7-csúcsról Trump botrányos körülmények között, a találkozó vége előtt távozott, mivel nézeteltérésük volt az amerikai vámokkal kapcsolatban Justin Trudeau korábbi elnökkel, akit akkor gyengének és becstelennek nevezett. A találkozó kudarcát jelezte, hogy Trump akkor nem írta alá a G7-ek közös nyilatkozatát. A CTV emlékeztetett arra a találkozóról készült fotóra, amelyen Angela Merkel korábbi német kancellár és a keresztbe tett kezű Trump összenéznek.

Kanada ezért most mindent elkövet annak érdekében, hogy Trumpot megnyerje és az amerikai elnök jó tapasztalatokkal hagyja el a csúcstalálkozót.

Mark Carney, Kanada április óta hivatalban lévő miniszterelnöke az elmúlt időszakban többször is visszautasította és fenyegetésnek nevezte Trump kijelentését arról, hogy Kanada gazdasága annyira függ az Egyestül Államoktól, mintha az egyik tagállama volna.

Carney május elején Washingtonba is ellátogatott. A találkozó jól sikerült, mivel Trump a közösségi médiában és személyesen is dicsérte a kanadai vezetőt és informális csatornákon is folyamatos a párbeszéd közöttük. Szakértők szerint a két vezető közötti jó kapcsolat segíthet megállapodni a vámokról és Kanada bevonásáról az Egyesült Államok rakétapajzs projektjébe.

A szakértők szerint a vasárnapi csúcstalálkozón nem várható, hogy az Egyesült Államok átfogó megállapodásokat kötne a legfejlettebb országokkal szemben tervezett, július 9-én életbe lépő amerikai büntetővámokról. Kanada ugyanakkor fontos gesztust tett azzal, hogy bejelentette, felgyorsítja a NATO védelmi kiadási céljaihoz szükséges költségvetési hozzájárulás növelését. Néhány kanadai tartomány pedig újraindította az amerikai alkoholos italok árusítását, amelyet korábban a vámháború miatt állítottak le.

A G7 csúcs szervezői szinte mindenben téren Donald Trump megnyerésére törekednek. Ennek keretében a közös megbeszélések rövidek lesznek és inkább lényegre törő nyilatkozatok aláírására törekednek majd a világ vezetőivel. Kanada célja, hogy elkerülje a G7-csúcsot lezáró zárónyilatkozattal kapcsolatos, korábbi években tapasztalt botrányokat.

Trump kanadai látogatására egyébként egy korábban elfogadott rendelet ad lehetőséget, amely kimondja, hogy a G7-találkozón résztvevő külföldi államok küldöttségeinek diplomáciai mentességet ad, mivel azokat, akiket valamiért elítéltek, öt évig nem léphetnek a büntetésük letöltése után sem Kanada területére.

Így Trumpot, akit korábban 34 vádpontban bűnösnek találtak, nem léphette volna át a határt.

A beszámoló szerint Mark Carney tudatosan keresi Trump kegyeit azzal is, hogy kihasználja az amerikai vezető golf iránti rajongását, így a Trumpnak szervezett programok között a golfozás is szerepel.

Nyitóképünkön a 2018-as, botrányba fulladt G7-csúcs elhíresült jelenete

Fotó: JESCO DENZEL / BUNDESREGIERUNG / dpa Picture-Alliance via AFP