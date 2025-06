Ezt támasztja alá az is, hogy később csütörtökön a Tisza Párt képviselői – Magyar Pétert is beleértve – megszavazták az Európai Parlament (EP) „Tisztaipar-megállapodásról” szóló határozatát. A dokumentum támogatói arra szólítják fel a tagállamokat, hogy az energiapolitikájukat hangolják össze az Ursula von der Leyen (bizottsági elnök) és Volodimir Zelenszkij (ukrán elnök) által kitalált tervvel, amelynek az lenne a gyakorlati következménye, hogy a magyar lakosságnak a jelenlegi villamosenergia-ár kétszeresét és a gázenergiaár háromszorosát kellene kifizetnie.

Ez a szavazás ugyancsak megmutatta, hogy a Tisza Párt tagjai képesek a Néppárttal együtt szavazni akkor is, ha az szembe megy a magyar emberek érdekeivel.

Ukrajna a gyorsított csatlakozást is gyorsítaná

Miközben Brüsszelben Ukrajna gyorsított felvétele mellett kampányolnak, Kijev már egy olyan kifizető ügynökség létrehozásán gondolkozik, amelyen keresztül az EU „előcsatlakozási támogatási eszközökkel” segítene felzárkóztatni az ukrán mezőgazdaságot az Európai Unió közös agrárpolitikájában (KAP) való részvételre.

Erről az ukrán külügyminiszter, Vitalij Koval beszélt a napokban, számolt be a Magyar Nemzet.

A miniszter szerint ez a kifizető ügynökség egyfajta befektetés az ukrán mezőgazdaság jövőjébe, és az uniós integráció egyik fontos eleme.

Hasonlóról beszéltek már Brüsszelben is. Szó volt róla, hogy az unió már most elkezdené megnyitni a belső piacot Ukrajna előtt, és ez is azt támasztja alá, hogy az európai vezetők komolyan gondolják, hogy Kijev csatlakozása megvalósítható a közeli jövőben.

Az elmúlt napok történései arra figyelmeztetnek, hogy Brüsszelben a politikai érdekek továbbra is előrébb valók az állampolgárok érdekeinél, a Tisza Párt tagjai pedig Weberék és a politikai érdekek mellett foglalnak állást.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP