„Ez háború, nem hadművelet” – Minden, amit a mai nap iráni-izraeli eseményeiről tudni kell

A támadás részletei

A New York Times arról számolt be, hogy a csapás során az izraeli légierő és a Moszad Irán néhány legfontosabb nukleáris létesítményét vették célba.

Irán nukleáris ipara jól kiépített, fontos központjai az ország egész területén elszórva találhatók, néhányuk mélyen a föld alá ásva, hogy megvédjék őket az Izrael által most indított légitámadásoktól – írta a lap.

Teherántól délre található Natanz Irán urándúsításának fő központjának számít, és az izraeli támadások elsődleges célpontja volt. A károk súlyosnak tűnnek. A létesítmény csak részben föld alatt található, és nemrégiben megerősítették.

Irán legjobban védett nukleáris létesítménye, Fordo, Qum városa közelében, mélyen egy hegy belsejében található, hogy megvédjék a bombázásoktól. Izrael ezt nem támadta meg. Ehhez hatalmas „bunkerromboló” bombák ismételt használata lenne szükséges, és a legtöbb szakértő szerint ezt Izrael egyedül, amerikai segítség nélkül nem tudja megtenni.

Ahogy azt Robert C. Castel az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója elmondta a Mandinernek: „Két fontos célpontja volt a támadásnak. A legfontosabb az Iránnak a nukleáris, az atomfegyver fejlesztő programja. Elsősorban azok a helyek, ahol különböző komponenseit fejlesztik az iráni atomfegyver-programnak. Ez volt az egyik célpontcsoport”.

A támadások eredménye még nem egyértelmű, ezt erősítette meg Donald Trump amerikai elnök is.

Az elnök telefonos interjúban a Reutersnek elmondta, nem világos, hogy Iránnak még mindig van-e nukleáris programja az izraeli támadások után.

A vezérkar kilövése

Az izraeli támadás másik fontos pontja az Iráni Forradalmi Gárda vezetőinek kilövése volt.

Izrael péntek éjjel támadásában meghalt Hossein Salami, a Forradalmi Gárda parancsnoka, Mohammad Hossein Bagheri, a vezérkari főnök, Gholam Rashid, a különleges erők parancsnoka, valamint legalább hat magas rangú nukleáris tudós.

A New York Times névtelen iráni forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda elit Quds-erők parancsnoka, Esmail Qaani is meghalt a támadásban. Ő volt a felelős Irán proxi hadseregéért.

A támadás délután folytatódott és Izrael további katonai célpontokat lőtt ki, közük a Forradalmi Gárda több létesítményét.

A Moszad szerepe

Izrael hosszú évek óta készült az akcióra. Az izraeli Moszad titkosszolgálat több fronton titkos műveletet hajtott végre Irán mélyén – közölték források az Euronews riportereivel. A Moszadnak sikerült „precíziós irányítású fegyverekkel” felszerelt rendszereket elhelyeznie Teherán mélyén. „Nyílt területeken, iráni föld-levegő rakétarendszerek közelében helyezték el őket” – tette hozzá a forrás. A rendszer az izraeli katonai offenzíva kezdetén, a precíziós irányítású rakéták indításának pillanatában aktiválódott.

A titkosszolgálatok „robbanó drónok bázisát” hozták létre Iránban.

„Az izraeli támadás során ezeket a drónokat aktiválták és kilőtték a teheráni Esfajabad bázis föld-föld rakétavetői felé” – állapította meg az izraeli titkosszolgálat.

Irán reakciója

Irán „fájdalmas sorsot” ígért Izraelnek és pénteken azonnal 100 drónnal válaszolt a támadásra; amit azonban Izrael több más ország segítségével kilőtt.

Izrael azonban további, súlyosabb ellentámadásokra számít.

„A hazai parancsnokság utasította az ország egész területén élő lakosokat, hogy maradjanak a védett helyek közelében”

– közölte a hadsereg.

„A nyilvános helyeken való mozgást minimálisra kell csökkenteni, és kerülni kell a tömeges rendezvényeket. Riasztás esetén keressenek menedéket, és maradjanak ott, amíg hivatalos tájékoztatást nem kapnak” – tette hozzá az IDF.

Az izraeliek élelmiszert halmoztak fel a következő napokra, azonban ezt sok vallásos zsidó egyébként is megtenné, hiszen péntek este a naplamentével jön be a sábát.

Péntek este újabb adag iráni rakéta indult Izrael felé.

Nemzetközi reakció

Az amerikai kormány támogatását fejezte ki Izrael iránt. Trump elnök az Axios kérdésére elmondta: „60 napot adtam Iránnak, ma van a 61. nap”. „Meg kellett volna állapodniuk” – majd azt állította, hogy Izrael pusztító csapásai után Iránnak most nagyobb érdeke fűződik a megállapodáshoz.

„60 nap alatt nem tudtam rávenni őket a megállapodásra. Közel voltak hozzá, meg kellett volna kötniük. Talán most sikerülni fog.”

Trump megjegyezte, hogy Izrael „nagyszerű amerikai felszerelést” használt a támadás során.

Az európai vezetők deeszkalációra szólították fel a feleket, de összeségében támogató hangnemet ütöttek meg. Keir Starmer brit miniszterelnök beszélt Netanjahuval majd kijelentette: „Franciaországgal és Németországgal együtt kiállunk Izrael önvédelmi jogáért.”

MTI/AP/Vahid Szalemi