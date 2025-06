„Az USA-ba utazni olyan, mintha Észak-Koreába mennék” – a CNN liberális újságírója ismét alaptalanul riogat

„Mintha Észak-Koreába mennék” – fogalmazta meg az ismert brit újságíró az USA-ba való beutazással kapcsolatos érzéseit. A korábban háborús övezetekből is tudósító Christiane Amanpour azt is elárulta, mielőtt a múlt hónapban a Harvardon tartott egy előadást, a CNN biztonsági szakemberének tanácsait is kikérte az úttal kapcsolatban – és végül eldobható telefont vitt magával!

„Meg kell mondanom, hogy féltem. Külföldi vagyok. Nincs zöldkártyám. Nem vagyok amerikai állampolgár. Eléggé prominens személy vagyok, mégis szó szerint úgy készültem Amerikába utazni, mintha Észak-Koreába mennék” – jelentette ki Amanpour szerdán a The Ex Files podcastjában.

A 67 éves műsorvezető, aki korábban többször terjesztett álhíreket hazánkról is, és egy interjúban ellenőrizetlen információk alapján, meglehetősen rosszindulatú módon kérdezte Szijjártó Péter a magyarországi „diktatúráról”, mindezt olyan „hallott” történetekre alapozta, miszerint Trump elnök megválasztása után órákon át „tartóztatták fel” a külföldieket. A brit állampolgárokat pedig szerinte megállítják a határon, és ugyancsak hosszú ideig faggatják őket.