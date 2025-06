Amerika felkészült a támadásra, Izrael pár napon belül elérheti a célját – elemző a Mandinernek az iráni konfliktusról

Pontosan egy hét telt el azóta, hogy Izrael összehangolt támadást mért Irán nukleáris létesítményeire, mire Teherán válaszul megtámadta Izraelt, és ezzel katonai konfliktus alakult ki a két ország között. Nemrég arról számoltunk be, hogy Donald Trump fontolgatja, hogy az Egyesült Államok hadserege is beszálljon a háborúba, és végérvényesen is megakadályozza Irán nukleáris törekvéseit.