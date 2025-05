Világhírű amerikai konzervatív ikon: Magyarország megőrizte a józan észt és a nemzeti öntudatot

A telt házas eseményen a közönség különösen díjazta a műsorvezető Magyarországot és a miniszterelnökét méltató meglátásait:

Orbán Viktor egy hihetetlenül erős gépezettel szállt szembe, ugyanazzal, amivel Donald Trump is. És ti is ennek a harcnak a részesei vagytok, amennyiben szembe mertek szállni a woke-ideológiával: akár az iskolában a gyerekeitek miatt, akár az egyetemeken vagy bármelyik társadalmi csoportban, ahová ez az őrület beette magát.”

Hozzátette:

A több mint egy évtizedes munkám alatt sosem voltam még ennyire reményteli, mint most, amikor olyan emberekkel találkozom, int önök. Higgyék el, van esély a világ megjavítására!”

Ennek módját abban látja, hogyha a klasszikus liberalizmus értékeit a jövőben sikerül ötvözni a konzervativizmussal.

Dave Rubin arról is beszélt, hogy Nyugat-Európa sok része mély válságban van, és az ott élők „feladták az országaikat”, ám a magyaroknak

sikerült megőrizniük a józan észt, a hagyományos értékeket és a nemzeti öntudatot.

Rubin személyesen is találkozott, illetve egy órát beszélgetett Orbán Viktorral – ami miatt el is késett –, akit „lenyűgözőnek” nevezett.

Teljes őrültség, hogy Magyarországnak napi egymillió eurós büntetést kell fizetnie azért, mert meg akarja védeni a saját nemzetét, amihez minden joga megvan”

– fogalmazott a műsorvezető aki szerint a magyaroknak kell eldönteniük, ki a magyar, és nem az „ellenünk dolgozó” Európai Uniónak .

Meglátása szerint, ha az Egyesült Államok Donald Trump vezetése alatt ismét vezető szerepet tud játszani a világban, különösen a szólásszabadság és az illegális bevándorlás elleni küzdelem terén, akkor

a világ többi része is követni fogja a példánkat”.

Dave Rubin arra is kitért, hogy Budapest mostani otthonára, Floridára emlékezteti, ahol szintén „biztonság és kompetens kormányzás” uralkodik. A közönség tapssal fogadta a műsorvezető észrevételét, sokan bólogattak a közönségből, és helyeseltek arra a meglátására, miszerint

egy kívülállónak teljesen egyértelmű, hogy ez egy gyönyörű hely, ahol jó élni”.

Dave Rubin Budapesten (Fotó: Gyurkovits Tamás/ Danube Institute)

Magyar és külföldi konzervatív sztárparádé

A műsor során a vendégek olyan témákat vitattak meg, mint

a szólásszabadság,

a politikai korrektség,

a konzervatív értékek jövője, valamint

a nemzetközi politika és kultúra aktuális kérdései.

Hazai Cecília, a Hunyadi-sorozat producere a produkció születésének körülményeiről mesélve kijelentette:

Végre a saját történetünket mondhattuk el és oszthattuk meg a világgal.”

Hangsúlyozta: nem volt cél, hogy politikai vetülete legyen a sorozatnak, de a DNS-ünkben van a nyugati kultúra és a saját hazánk megvédése, ami a produkció főszereplőjét is jellemzi, ő is gátat szabott az iszlám térnyerésének és európai bejövetelének.

Dave Rubin a méltatta a sorozat minőségét, és kiemelte, hogy mennyire másnak tűnik, mint a jelenlegi hollywoodi irányvonal.

A sorozat nemzetközi fogadtatásáról szólva Hazai Cecília közölte:

Európa és Izrael mellett már egy amerikai streaming csatorna is érdeklődik a Hunyadi iránt.

Adam LeBor brit író-újságíró, a Danube Institute kutatási igazgatóhelyettese a budapesti élet jellegzetességeiről beszélt, és párhuzamot vont a szomorú londoni helyzettel, ahol

nagyjából 32 ezer késeléses bűncselekmény történik évente.

A brit bevándorlási helyzetről szólva kiemelte:

Ha valaki erről a problémáról beszél, könnyen a fejéhez vágják, hogy szélsőjobboldali, pedig teljesen normális dolog, hogy az ember arra vágyik, hogy az országa határai biztonságosak legyenek.”

Azt is elárulta, hogy „Budapest végnapjai” (The Last Days of Budapest) címmel könyvet ír, amely a magyar főváros második világháborús pokoljárását mutatja be.

Travis Brown amerikai nemzetközi filmrendező és kommentátor arról adott hírt, hogy épp a Danube Intitute-tal közösen a 2015-ös migránsválságról készít dokumentumfilmet, amelyben főleg a budapesti Keleti pályaudvaron lezajlott eseményekre koncentrál majd.

Tony Abbott, Ausztrália korábbi miniszterelnöke a migráció sikeres megfékezéséről beszélt, és dicsérte a magyar miniszterelnök eredményeit:

Orbán Viktor az európai Donald Trump, sőt megkockáztatom, hogy sok szempontból jobb is nála.”

A volt kormányfő kiemelte a népesedési arány javítására tett magyar erőfeszítéseket is.

Peter Boghossian amerikai filozófus, író és főiskolai professzor a tudományos szabadság fontosságát fejtette ki, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugati egyetemeket „ideológiailag foglyul ejtett indoktrináció-gyáraknak” nevezte.

Ezt ellensúlyozandó indította útjára a Street Epistemology Project-et, amelynek keretében az átlag emberek véleményeit ütköztetik, és

olyan kérdésekről folytatnak utcai párbeszédet, „amelyekről senki más nem akar őszintén beszélni, például a rasszokról vagy a transzneműségről”.

Boghossian az MCC erőfeszítéseiről is elismeréssel beszélt, mivel szerinte az intézmény teret ad a tényleges értelmiségi és tudományos munkának.

Emellett élesen kritizálta a cenzúrát, és az Európában is több helye megjelenő blaszfémiaellenes törvényeket, valamint óva intett az autoriter tendenciák megjelenésétől.

Rod Dreher, bestseller-író, a Danube Institute Network Projektjének vezetője, magyarországi tapasztalatairól beszélt.

Elmondása szerint nem véletlen, hogy immár Magyarország a hazája, hiszen „egyáltalán nem olyan, mint amilyennek az amerikai média és az előző kormányzat lefestette”. Hozzátette:

Örülök, hogy Magyarország már nem titok a Nyugat és Amerika számára, és terjed a jó híre.”

María Fernanda Cabal kolumbiai szenátor, politológus és üzletasszony hazája különleges politikai helyzetéről mesélt, amelynek kétszáz éves történelme szerinte a mai napig szorosan összefonódik az erőszakkal.

Beszélt Latin-Amerika szervezett bűnözéssel folytatott küzdelméről, említette a 420 gerillamozgalmat, ami a földrészen működött, és amelyekből mára csak Kolumbiában maradtak aktív szervezetek.

Rámutatott, hogy a bűnözés gyökeresen átalakult az utóbbi évtizedekben, és helyi problémából nemzetközi kihívássá vált. Ez ellen a mostani, Gustavo Pedro vezette, a szenátor asszony szerint kommunista kormányzat nem is próbál meg védekezni, sőt