„Donald Trump igazán sikeres ember. Legalábbis saját magát mindenképpen annak tartja. Önnön állítása szerint soha nem volt ilyen sikeres száz napja az Egyesült Államoknak, mint most, rászolgálna a Nobel-díjra, és persze fényes jövő előtt áll hazája. Trumpot cseppet sem zavarják a tények, pedig bizonyos történések alapján azért le lehet mérni egy vezető sikerét. Most ne azzal foglalkozzunk, hogy az amerikai gazdaságot már recesszió fenyegeti kiszámíthatatlan gazdaságpolitikája nyomán. Tekintsünk külpolitikájára. Mit is ért el? Mert azt látjuk, hogy az ukrajnai béketeremtésből kezd visszatáncolni.