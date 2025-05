„Tisztelni kell az Isten által teremtett természet erejét” – Böjte Csaba is aggódik Parajdért

Az ügyben most Böjte Csaba is megszólalt. A ferences rendi szerzetes most a Ripostnak mondta el gondolatait. „Rendszerint szembesülünk azzal az igazsággal, hogy tisztelnünk kell az Isten által teremtett természet erejét. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a Földanyánk nem csak életet adni képes, de pusztítani is tud” – fogalmazott a katolikus pap.

Böjte Csaba atya több árvaházat is működtet Erdélyben. Szerdán a Facebookon megosztott egy videót, melyen az látható, hogy a víz a kovásznai épületük előtt ömlik irdatlan erővel. A pap a bejegyzésben egy rövid fohászt is közzétett, hogy ezzel báró Apor Vilmos oltalmát kérje az intézményére.

Nyitókép: Veres Nándor/MTI/MTVA