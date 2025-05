Egy jó és közvetett hatásában kifejezetten fontos dolog is eredhetne ugyanekkor ebből, ami viszont szinte biztosan nem történik meg: senki nem fogja az elmúlt években idehaza közölt »BEZZEG ROMÁNIA« cikkeket, posztokat a most zajló események fényében újraolvasni, átértékelni. Fektcsekkelni, noch dacu. Nem, mert minden csak a pillanaté, nem kell tanulni semmiből, pláne a hibáinkból, hisz aki morálisan folyamatosan a tetőterasz, az miképp is hibázhatna.”



Nyitókép:Daniel MIHAILESCU / AFP

***