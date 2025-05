Megkongatta a vészharangot a miniszter: Svédországba menekítené a magyar melegeket

Benjamin Dousa, a svéd kereskedelmi miniszter és a Mérsékelt Párt politikusa, Svédországot a „szabadságszerető ország” imázsával kívánja erősíteni, amely nyitottan fogadja a tehetséges külföldieket, különösen az üldözött melegeket Magyarországról – írja a Sieci.

A magyar parlament nemrég elfogadott törvénye, amely tiltja a homoszexualitás népszerűsítését kiskorúak körében, komoly felháborodást váltott ki Dousában.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy a budapesti Pride felvonulás is tiltott lesz. Dousa kijelentette, hogy Svédország akár 40 ezer magyar meleg befogadására is kész. A magyar médiában azonban felmerült, hogy talán biztonságosabb lenne, ha a magyar melegek otthon maradnának, mivel Svédországban is történtek támadások ellenük.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid