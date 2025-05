Magyar politikusnak mondott köszönetet a frissen megválasztott román elnök, új korszak kezdődhet a két ország kapcsolatában

Tisztelt elnök úr, kedves Nicușor Dan – ezt a győzelmet bizony a magyaroknak is köszönheti

Elég ránézni a térképre, és a napnál is világosabb, hogy az „úgynevezett” Székelyföld nagyon is létezik; a magyarok voksa és a bizalma viszont egyben elvárás is. Veczán Zoltán írása.